«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки

Причем не стоит забывать, что от половодья Туры зависит и состояние связанных с ней водных объектов. Бывший директор тюменского филиала ФБУ «Подводречстрой» Виктор Савченко рассказывал, что в Туре очень большой водосбор, он начинается с реки Ницы и далее поднимается выше на 100 километров, где начинается Туринская Слобода, потом Туринск, потом на шестьсот тридцатом километре — Санкино, там впадает река Тагил.