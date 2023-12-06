«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На 6 декабря среднее значение уровня воды в Туре равняется 87 сантиметрам над уровнем гидропоста. Минимальный показатель на эту даты до сегодняшнего дня составлял -20 сантиметров, этот антирекорд зафиксировали в 2010 году. Однако сейчас установлен новый антирекорд в -69 сантиметров.
Как рассказывает эколог Никита Сергеев, сейчас, пока Тура будет покрыта снегом, особых изменений в уровне воды ждать не стоит, о состоянии реки можно будет судить во время весеннего половодья.
«Зимой уровень оды меняется в границах 10 сантиметров, что не так существенно. Подниматься уровень туры начинает к началу марта и достигает своего пика в мае, именно тогда мы сможем оценить, как снег и лед повлияли на состояние реки», — говорит специалист.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, тогда профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Аграрного университета обозначил, что Тура относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем и длительной устойчивой меженью. А питании реки существенное значение имеют талые и снеговые воды, а потому в периоды весеннего половодья проходит около 60-70% годового стока Туры.
«Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%», — обозначает ученый.
Причем не стоит забывать, что от половодья Туры зависит и состояние связанных с ней водных объектов. Бывший директор тюменского филиала ФБУ «Подводречстрой» Виктор Савченко рассказывал, что в Туре очень большой водосбор, он начинается с реки Ницы и далее поднимается выше на 100 километров, где начинается Туринская Слобода, потом Туринск, потом на шестьсот тридцатом километре — Санкино, там впадает река Тагил.
Как объяснил гидролог Андрей Расаев, воды занимает намного больше места, чем лед и снег, а потому, когда весной Тура будет оттаивать, скопившиеся на ней зимние осадки пойдут в зачет уровня воды.
«Процесс питания талыми водами — это важная часть экосистемы таких водных объектов, как Тура. В ходе этого процесса обновляются водные ресурсы водоемов. А потому чем холоднее и снежнее зима, там сильнее разольется река весной», — говорит эксперт.
С ним согласна и доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, подчеркнувшая, что уровень воды может существенно подняться, если эта зима отличится обильными снегопадами и активным таянием снега в весенний период.
Однако, по некоторым прогнозам, зима может оказаться теплее предыдущей, а наступившие аномальные морозы могут быть лишь разовым явлением. В таком случае толщина льда на реке может существенно сократиться, что может привести к повышению стока к концу зимы почти в два раза.
В своей научной работе «Негативное влияние потепления зим на расходы рек и уровни дренируемых ими грунтовых вод» Михаил Марков, руководитель лаборатории экспериментальных гидрологических исследований и математического моделирования и Елена Гуревич, старший научный сотрудник Лаборатории экспериментальной гидрологии и математического моделирования Государственного гидрологического института, отметили, что теплые зимы на севере и в средней полосе европейской части России приводят к существенному понижению уровней грунтовых вод в приводораздельных зонах речных бассейнов и, наоборот, к подтоплению территорий рядом с крупными реками.
«В северных районах РФ малые реки промерзают зимой до дна, а средние реки могут пересохнуть, если нет питания грунтовыми водами. Если зимнее уменьшение подземного питания и речного стока происходит с меньшей интенсивностью, чем снижение пропускной способности русла с интенсивным ледообразованием, то на малых реках (где лед жестко скреплен с берегами) может возникнуть напорный режим потока подо льдом. Поскольку в последние два-три десятилетия на территории РФ установились более теплые зимы с уменьшением толщины льда, то происходит существенное увеличение зимнего стока малых рек», — говорят ученые.
Таким образом основополагающим критерием для восстановления реки весной становится не только объем осадков, но и питание грунтовыми водами.
Несмотря на то, что тюменские власти однажды уже получили отказ от федералов, когда пытались получить деньги на спасение Туры. Но тогда, по решению председателя правительства России Михаила Мишустина, Тюменской области в этой мере поддержке было отказано.
Но власти решились и на вторую попытку, они направили в Федеральное агентство водных ресурсов предложение о включении мероприятий по расчистке реки Тура в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов, на которое планируется выделение средств из федерального бюджета.
«Гидрологические процессы цикличны, в случае изменения цикла водности на многоводный возможно увеличение расхода воды в реке и, следовательно, подъема уровня воды. Безусловно, существует необходимость расчистки русла реки, очистки от затонувших бревен, мусора», - сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
Однако, как отмечают тюменские ученые, эта мера принимается достаточно поздно, так как о необходимости расчистки русла реки специалисты кричат уже последние несколько лет, однако в последние годы им так и не удавалось добиться действий от представителей власти.
Как отмечает Александр Моторин, помимо очистки русла от мусора, тюменские власти на свои средства могут вернуть к жизни родники, которые имели роль в питании Туры, ввести контроль за забором воды в Туре, а также создать областную программу по оздоровлению малых и средних рек.