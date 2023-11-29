«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне

Однако тюменские власти все же рассчитывали и на федералов, но те не стали выделять средства на решение проблемы с Турой в Тюменской области. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В документе отмечено, что всего на спасение рек регионам будет выделено 230 миллионов рублей. Из регионов УрФО деньги получит только Челябинская область.