«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:48
На сегодняшний день уровень воды в Туре составляет -75 сантиметров, за последние сутки вода убыла на 3 сантиметра, это самый низкий показатель за всю историю замеров для 29 ноября. Средний уровень воды к этому периоду обычно составляет 93 сантиметра со знаком «плюс». А максимальный объем достигал 430 сантиметров, этот рекорд был зафиксирован в 2001 году.
Рыбак с 33-летним стажем Николай Павлов видел Туры в ее лучшие и худшие времена и с высоты своего опыта может говорить о том, как сейчас обстоят дела в Туре.
«Рыбы нет почти. Когда город топило, в 2000-х, там раздолье было, щук все, кому не лень, вылавливали. Сейчас, если река окончательно льдом покроется, то смысла в зимней рыбалке не будет — бур в дно упрется, да и ловить там некого будет, всю осень там пусто», — говорит рыбак.
Сейчас Тура уже практически полностью покрылась льдом, причем, несмотря на теплую осеннюю погоду, это происходит в стандартные сроки. Это, как объяснил гидролог Андрей Расаев, происходит из-за малого объема воды.
«У нас даже при нормальной осени Тура раньше конца ноября намертво застывает редко, рекам с их течением нужно намного больше времени, чтобы застыть. Однако, осмелюсь предположить, если бы объем воды в реке находился в границах нормы, то сейчас льда бы не было вовсе», — считает эксперт.
Стоит отметить, что во время снегопадов, уровень воды все же поднимался, хоть и незначительно, в среднем на 6-8 сантиметров, что по словам специалистов не особо спасает ситуацию.
«Хоть мы и понимаем, что подъем даже на несколько сантиметров — это большие объемы воды, распределенные по всей площади водного объекта, на фоне общих потерь — это критически низкий показатель. Хотя осенние не были слишком скудными, обычно река поднимается за осень на аналогичный показатель. Нам остается ждать особенно снежной зимы, так как река разливается по весне, с приходом ледохода и таяньем этих льдов», — говорит эколог Вера Трусова.
По прогнозам синоптиков, в Тюмени уже в ближайшее время ожидается сильный снегопад. Снежный антициклон должен прибыть к 3 декабря. Также снегопад обещают 5 и 6 декабря. По долгосрочному прогнозу, на территории региона декабрь и январь должны отличиться обильными снегопадами.
Как сказала доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Лариса Переладова, ситуацию может исправить зима с обильными снегопадами и активное таяние снега в весенний период. Но есть нюанс.
«Нужны сильные и стабильные осадки, превышающие нормальные показатели. Это может помочь Туре разлиться весной и вернуться к нижней границе нормы. Однако нужно понимать, что без человеческого вклада к лету ситуация с обмелением может повториться или даже усугубиться», — говорит гидролог Расаев.
Как уже известно, тюменские власти панируют построить на Туре дамбу, но 2 млрд рублей, выделенных на это, будут использоваться не для спасения реки, а ради «защиты территории от затопления и подтопления по проекту размещения межуниверситетского кампуса мирового уровня».
По мнению эколога Светланы Степиной, та дамба только усугубит состояние Туры и не позволит естественному подъему уровня воды зафиксироваться и нормализовать ситуацию.
«Как показывает практика, у нас в России после строительства дамб очень часто мелеют и пересыхают реки. Причем изначально может показаться, что дамба работает на благо реки, ведь до нее ситуация будет выглядеть хорошо. Но что будет после? Это вмешательство в естественный цикл природной стихии — он изменяет режим стока реки, затрудняет миграцию рыб и меняет микроклимат. Вспомните, когда Казахстан построил дамбу, у нас как раз река и начала мелеть. Но есть и другой важный вопрос: почему на углубительные работы и расчистки естественных притоков денег нет, а на дамбу есть?», — задается вопросом специалист.
О необходимости проведения работ по спасению реки уже давно говорят многие тюменские экологи, с ними солидарен доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин.
Тюменские гидрологи сейчас вспоминают, как ранее по территории города протекали небольшие речки, которые в ходе строительства также были закатаны в бетон. Углубительные работы и возвращение перекрытых строительством истоков, могло бы помочь ситуации. Региону по силам вернуть к жизни те родники, которые имели роль в питании Туры, ввести контроль за забором воды в Туре, создать областную программу по оздоровлению малых и средних рек», — говорит Моторин.
Однако тюменские власти все же рассчитывали и на федералов, но те не стали выделять средства на решение проблемы с Турой в Тюменской области. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В документе отмечено, что всего на спасение рек регионам будет выделено 230 миллионов рублей. Из регионов УрФО деньги получит только Челябинская область.
Эксперты убеждены, что строительство дамбы — это ошибка. Сейчас из-за активной застройки мелеют реки по всей России. Экологи убеждены, что сейчас защита будущего кампуса — задача второстепенная, которая точно проигрывает необходимости спасать реку, которая питает водой весь город.
«При таком низком уровне воды в Туре, как сегодня, было бы неплохо воспользоваться ситуацией и расчистить русло реки. При таких скоростях воды и низких течениях оно не промывается, вследствие чего происходит заиление ключей, через которые грунтовые воды попадают в реку. И хорошо бы было их прочистить. На низких течениях к ключам можно подойти на любой технике и избавиться не только от наилка, но и от мусора», — подчеркнул директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин.
Однако на данный момент в Тюменской области лишь действует режим повышенной готовности, который подразумевает профилактику возможных рисков, связанных с деятельностью промышленных предприятий. Мер по очистке русла или решений о проведении углубительных работ до сих пор не принято.