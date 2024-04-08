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Казахи

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«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
8 апреля, 07:17
Ноябрь 2023
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
29 ноября 2023, 06:46
Август 2023
10 казахов из Тюменской области погибли в СВО
22 августа 2023, 10:11
Июль 2023
Казахи устроят национальный праздник в Тюменской области
Праздник «Курултай» в Заводоуковском городском округе пройдёт в 11 утра 15 июля.
10 июля 2023, 14:42
Тюмень — город казахов? Телеведущий из Казахстана заявил о территориальных претензиях
3 июля 2023, 08:46

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