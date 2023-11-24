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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

На Туре в Тюмени к середине 2025 года построят дамбу

Новые приключения для Туры. Тюменцам рассказали, зачем на реке возведут дамбу

24 ноября 2023, 14:33
Фото: 1MI

На Туре в Тюмени к середине 2025 года построят дамбу

На Туре в Тюмени построят дамбу. Власти уже начали искать подрядчика, который выполнит работы. Сооружение возведут для защиты будущего студенческого кампуса мирового уровня от затопления.

Проектирование и строительство дамбы обойдутся региональному бюджету почти в 2 миллиарда рублей, пишет URA.RU со ссылкой на документы закупки.

«Подготовка проектной документации по инженерной защите левобережной части Туры, строительство дамбы, берегоукрепление со стороны озера Круглое и создание искусственных земельных участков на водном объекте. Назначение: защита территории от затопления и подтопления, по проекту размещения межуниверситетского кампуса мирового уровня», — говорится в документах закупки.

Завершить все работы подрядчику необходимо к августу 2025 года.

Напомним, межвузовский студенческий кампус мирового уровня построят вдоль улицы Мельникайте. Работы планируют начать в 2025 году, а завершить — в 2028. Объект, возведение которого пока лишь в планах, уже стал скандальным. Представители партии КПРФ даже организовывали сбор подписей против строительства.

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#Тюмень#Строительство#Вода#Река Тура#Затопление#Озеро Круглое#Кампус#Инна Доровская
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