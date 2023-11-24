Новые приключения для Туры. Тюменцам рассказали, зачем на реке возведут дамбу

Напомним, межвузовский студенческий кампус мирового уровня построят вдоль улицы Мельникайте. Работы планируют начать в 2025 году, а завершить — в 2028. Объект, возведение которого пока лишь в планах, уже стал скандальным. Представители партии КПРФ даже организовывали сбор подписей против строительства.