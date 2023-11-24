Новые приключения для Туры. Тюменцам рассказали, зачем на реке возведут дамбу

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Проектирование и строительство дамбы обойдутся региональному бюджету почти в 2 миллиарда рублей, пишет URA.RU со ссылкой на документы закупки.
«Подготовка проектной документации по инженерной защите левобережной части Туры, строительство дамбы, берегоукрепление со стороны озера Круглое и создание искусственных земельных участков на водном объекте. Назначение: защита территории от затопления и подтопления, по проекту размещения межуниверситетского кампуса мирового уровня», — говорится в документах закупки.
Завершить все работы подрядчику необходимо к августу 2025 года.
Напомним, межвузовский студенческий кампус мирового уровня построят вдоль улицы Мельникайте. Работы планируют начать в 2025 году, а завершить — в 2028. Объект, возведение которого пока лишь в планах, уже стал скандальным. Представители партии КПРФ даже организовывали сбор подписей против строительства.