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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Уровень воды в тюменской Туре за сутки упал на 12 сантиметров

Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки

21 ноября 2023, 06:29
Фото: 1MI

Уровень воды в тюменской Туре за сутки упал на 12 сантиметров

Вода в тюменской реке Тура убывает с катастрофической скоростью. За минувшие сутки уровень воды понизился на 12 сантиметров и достиг -87 сантиметров над нулевой отметкой.

По данным гидропоста, с 6 ноября вода в Туре начала прибывать. К 18 ноября уровень достиг -71 сантиметра, после чего резко началась очередная фаза обмеления.

По информации Центра регистра и кадастра, сегодняшний показатель уровня воды в тюменской реке является самым низким за всю историю наблюдений. Ранее минимальный уровень был зарегистрирован 21 ноября в 2021 году — тогда он составлял -49 сантиметров.

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Тюменский ученый, директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин ранее отмечал, что обмеление Туры продолжится в ближайшие годы. В настоящее время река проходит цикл маловодья, начавшийся в 2020 году. Кроме того, на снижение уровня воды в реке оказывает влияние солнечная активность, пик которой начался в этом году и продолжится до 2025–2026 года.

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