Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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По данным гидропоста, с 6 ноября вода в Туре начала прибывать. К 18 ноября уровень достиг -71 сантиметра, после чего резко началась очередная фаза обмеления.
По информации Центра регистра и кадастра, сегодняшний показатель уровня воды в тюменской реке является самым низким за всю историю наблюдений. Ранее минимальный уровень был зарегистрирован 21 ноября в 2021 году — тогда он составлял -49 сантиметров.
Тюменский ученый, директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин ранее отмечал, что обмеление Туры продолжится в ближайшие годы. В настоящее время река проходит цикл маловодья, начавшийся в 2020 году. Кроме того, на снижение уровня воды в реке оказывает влияние солнечная активность, пик которой начался в этом году и продолжится до 2025–2026 года.