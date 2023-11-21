Катастрофа все ближе: уровень воды в тюменской Туре резко упал за сутки

Тюменский ученый, директор Института наук о Земле ТюмГУ Виталий Хорошавин ранее отмечал, что обмеление Туры продолжится в ближайшие годы. В настоящее время река проходит цикл маловодья, начавшийся в 2020 году. Кроме того, на снижение уровня воды в реке оказывает влияние солнечная активность, пик которой начался в этом году и продолжится до 2025–2026 года.