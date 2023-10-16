«Нашу воду забрали Китай и Казахстан?»: могут ли иссохнуть реки Тюменской области

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
За лето уровень воды в Туре упал на 258 сантиметров и сейчас составляет -78 сантиметров над уровнем гидропоста. С Иртышом ситуация не лучше, река потеряла 417 сантиметров и сейчас уровень воды едва достигает 82 сантиметров.
Эксперты сейчас разделились на 2 лагеря: одни искренне верят в то, что причиной обмеления рек является «сезон сухих лет» и со временем ситуация нормализуется, другие же менее оптимистичны и считают, что объемы водозаборов в Китае и Казахстане причастны к обмелению рек и в купе с природными условиями это может грозить экологической катастрофой.
«Я сейчас не вижу никаких предпосылок для повышения уровня воды в Иртыше. Понимаете, сейчас Казахстан оставляет только минимальные попуски с водохранилищ. Вдобавок и Китай стал активно извлекать иртышскую воду. Это происходит на северо-западе Китая, где происходит быстрый рост населения и людям теперь требуется значительно больше воды. Вдобавок в Китае сейчас построено 12 водохранилищ и канал, подающий воду к местам нефтедобычи, который также в больших объемах забирает воду», — говорит гидролог Сергей Демченко.
Он также предполагает, что обмеление Туры происходит по аналогичной причине, однако эколог Ирина Гаврина уверена, что это домыслы, не основанные на фактах. Она уверена, что сначала стоит провести проверки у ближайших соседей.
«В Свердловской области могли перекрыть сток Туры. Распространена версия с тем, что власти соседнего региона могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться ресурса. Как мы знаем, Тура носит трансграничный характер, так что у этой версии есть серьезная претензия на истинность», — говорит эколог.
Но у доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александра Моторина иное мнение по вопросам причины обмеления рек в регионе. Он настаивает на том, что основная проблема падения уровня воды — засуха и бездействие местных властей.
«Однако уповать на то, что природа сама решит проблему и обмелением реки не стоит, ибо человеческий фактор однозначно тоже повлиял на уровень воды в Туре — человек только берет природный ресурс, не давая ничего взамен. У нас давно стояла задача по очистке русла реки. Если бы это было сделано своевременно, то все было бы иначе. Но мы проворонили этот шанс», — говорит Моторин.
Сибирским рекам уже прочат судьбу Аральского моря, которое из огромного внутреннего озера, разделявшего Узбекистан и Казахстан, превратилось в бесплодную пустыню. Причем сценарий с усугублением ситуации ч реках весьма реален.
«Ситуация с Турой — тяжелый случай. Не дай бог с таким уровнем воды войти в зимнюю межень. Она еще более опасная чем летняя, тогда сразу минеральный состав воды меняется: солей больше», — оценивает обстановку известный климатолог Екатерина Пестрякова.
По ее прогнозам, если текущей осенью выпадет мало осадков, то река фактически останется без дополнительного поверхностного питания, а также без подпитки грунтовыми водами. Ибо в питании Туры преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры. Питание Иртыша также осуществляется талыми водами, однако объемы воды поступают и через притоки, одним из которых является Тобол, напрямую связанный с Турой.
Гидролог Андрей Расаев, оценивая связь рук и совокупность факторов, считает, что повторения сценария Аральского моря в данном случае вполне реально.
«Главный фактор из-за которого иссыхают водоемы — человеческий. Природные явления настолько тяжелую ситуация создают крайне редко. Вот взять 80-е годы, когда Иртыш обмелел так, что людям воды не хватало и приходилось из земли воду тянуть и проводить углубительные работы. Поймите, если бы эта работы была сделана заранее, то такого кризиса бы не было. После той засухи уровень воды восстановился и теперь есть план действий на случай природного ЧП. А с Турой все у нас тяп-ляп, 20 лет говорят, что нужно чистить русла, что нужно углубительные работы проводить и помогать реке, но все бесполезно. Здесь совокупность человеческого безразличия и засухи может спровоцировать серьезную экологическую катастрофу», — говорит Расаев.
Однако, по словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, впадать в панику не стоит — ситуацию может исправить зима с обильными снегопадами и активное таяние снега в весенний период.
«Если запас снега будет обильным, причем его сход будет происходить достаточно активно, будет солярная солнечная весна, то забегание талых вод до русла реки Туры будет происходить достаточно быстро. Тогда вода в Туре будет разбавляться, увеличится ее количество, соответственно, концентрации многих веществ будут меняться, и картина сможет измениться в лучшую сторону», — прогнозирует эксперт.
Как известно, тюменские власти уже обращались к федеральным, чтобы получить средства на спасение туры, однако в этой просьбе им было отказано. Из регионов УрФО деньги получила только Челябинская область — 386 тысяч в этом году и 289 тысяч в 2024 году.
Однако эксперты уверены, что маленькими шагами регион может начать помогать реке вернуться к прежним объемам. Предполагается, что работы по очистке русла могли запустить работу родников и подземные источников, питавших Туру, которые ранее прекратили свое существование. Эту работу можно вести постепенно.
Также необходимо планировать углубительные работы, ведь сейчас Тура с высокой вероятностью может повторить опыт Иртыша в 80-е годы, из-за чего жители региона могут остаться без питьевой воды.
Сейчас специалисты, оценивающие состояние Туры и Иртыша убеждены, что меры принимать нужно немедленно, так как уже было потеряно очень много времени.