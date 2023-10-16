«Нашу воду забрали Китай и Казахстан?»: могут ли иссохнуть реки Тюменской области

По ее прогнозам, если текущей осенью выпадет мало осадков, то река фактически останется без дополнительного поверхностного питания, а также без подпитки грунтовыми водами. Ибо в питании Туры преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры. Питание Иртыша также осуществляется талыми водами, однако объемы воды поступают и через притоки, одним из которых является Тобол, напрямую связанный с Турой.