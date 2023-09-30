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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Уровень воды в тюменской Туре практически достиг критической отметки

Остался 1 см: уровень воды в тюменской Туре практически достиг критической отметки

30 сентября 2023, 06:25
Фото: 1MI

Уровень воды в тюменской Туре практически достиг критической отметки

Уровень воды в тюменской реке Тура опустился ниже абсолютного минимума. За последние сутки воды убыла на 4 сантиметра и сегодня уровень воды составляет -89 сантиметров над нулем поста.
Сюжет
Тура

Ранее абсолютный минимум был зарегистрирован 5 сентября 2023 года — тогда он составлял -85 сантиметров над нулевой отметкой. За период с 26 по 29 сентября уровень воды в Туре упал на 16 сантиметров — с -73 до -89.

По словам главы Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко, для Туры критической является отметка -90 сантиметров над нулем поста, пишет 72.RU. Таким образом, до него остался всего один сантиметр.

По информации сервиса Allrivers, понижение уровня воды в реке до критической отметки существенно затрудняет деятельность отраслей хозяйства и наносит ущерб экономике и населению.

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Эксперты отмечают, что причиной низкого уровня воды в Туре помимо цикла засушливого лета и малоснежной зимы, являются перекрытые плотинами истоки реки. Экологи обнаружили переполненное водой из-за плотины Верхне-Туринское водохранилище, расположенное в Свердловской области, откуда вода поступает в тюменскую реку.

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