Остался 1 см: уровень воды в тюменской Туре практически достиг критической отметки

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Ранее абсолютный минимум был зарегистрирован 5 сентября 2023 года — тогда он составлял -85 сантиметров над нулевой отметкой. За период с 26 по 29 сентября уровень воды в Туре упал на 16 сантиметров — с -73 до -89.
По словам главы Обь-Иртышского УГМС Натальи Криворучко, для Туры критической является отметка -90 сантиметров над нулем поста, пишет 72.RU. Таким образом, до него остался всего один сантиметр.
По информации сервиса Allrivers, понижение уровня воды в реке до критической отметки существенно затрудняет деятельность отраслей хозяйства и наносит ущерб экономике и населению.
Эксперты отмечают, что причиной низкого уровня воды в Туре помимо цикла засушливого лета и малоснежной зимы, являются перекрытые плотинами истоки реки. Экологи обнаружили переполненное водой из-за плотины Верхне-Туринское водохранилище, расположенное в Свердловской области, откуда вода поступает в тюменскую реку.