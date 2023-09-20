«Меня заказали правоохранители»: тюменского юриста атакуют бандиты

Но был и второй эпизод, тогда исполнители заказа на избиение поджидали Горина около загородом около частного дома, где он находился с семьей. Они не учли, что неподалеку спрятана камеры и се их перемещения отслеживались. Когда юрист понял, что ему проткнули колесо, то сразу вызвал полицию, а потому и это нападение не удалось.