«Меня заказали правоохранители»: тюменского юриста атакуют бандиты

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Дмитрий Горин — известный юрист Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Одним из громких дел, которым он занимался, является судебная тяжба за активы ООО «Северное волокно», стоимость которого оценивается в несколько миллиардов рублей. Суды по этому делу длятся в Тюмени около шести лет.
И эти последние 6 лет мужчина регулярно страдает от нападений, после которых обращается к правоохранителям, однако оперативно добиться справедливости удается не всегда. Недавно был оглашен приговор по делу о попытке кражи сим-карты у Горина.
Как сообщали в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, директор детективного агентства Алексей Г. и его помощник — «хакера» Лев А. попытались получить доступ к личной информации юриста. но, несмотря на подложенную доверенность, провернуть дело не удалось.
«Мне пришло сообщение о том, что кто-то пытается завладеть моей картой. Я тут же ее заблокировал. Позже ездил в офис оператора связи, где руководитель отделения безопасности мне показал подделанный документ. С этим всем я отправился писать заявление. полагаю, что украсть хотели не только личные данные, но и деньги, ведь с сим-картой на руках — это дело 5 минут», — рассказывает «Нашему городу» Дмитрий Горин.
Однако описанные события происходили в 2017 году. Дело долгое время пылилось, но позже юрист нашел его в самом неожиданном месте. Это произошло в 2021 году, когда мужчину, после обыска в его квартире, привезли в отделение по подозрению в организации деятельности одного из крупных тюменских телеграм-каналов.
«Тогда допрашивали меня в качестве свидетеля по делу, которое хотели возбудить. Но меня тогда удивило, что следователь Асланян в ходе допроса достал из своего сейфа дело по украденной сим-карте. Понимаете? Полиция не могла расследовать дело, потому что его нигде не было», — говорит Горин.
Все факты взаимодействия с сотрудниками полиции и злоумышленниками юрист считает звеньями одной цепи. Мужчина заявил, что люди которые за этим стоят очень влиятельные. Один из них защищен депутатской неприкосновенностью.
«Это два друга. Один работает в тюменской областной Думе, второй — в Госдуме», — говорит Горин.
Самым пугающим из происшествий в жизни Горина было нападение двух бандитов, которым, по их же словам, заплатили 500 тысяч рублей. За эту сумму они должны были на полгода отправить юриста в реанимацию.
«План у них был такой — проколоть мне шину автомобиля и, когда я нагнусь, чтобы ее осмотреть, меня бы огрели по голове битой, после чего переломали бы кости», — рассказывает юрист.
Но первая попытка нападения успехом не увенчалась, когда бандиты собирались напасть на улице стало слишком многолюдно и мужчина успел покинуть выбранное злоумышленниками место.
Но был и второй эпизод, тогда исполнители заказа на избиение поджидали Горина около загородом около частного дома, где он находился с семьей. Они не учли, что неподалеку спрятана камеры и се их перемещения отслеживались. Когда юрист понял, что ему проткнули колесо, то сразу вызвал полицию, а потому и это нападение не удалось.
«Но интереснее другое. Со мной по телефону связывались эти бандиты и предлагали договориться. Мол, я плачу им 40 тысяч рублей и мы инсценируем мое избиение. Так они получают двойную оплату своей работы, а я остаюсь цел. Но доверять этим людям я не стал», — рассказывает Горин.
Позже, в ходе очной ставки, стант известно, что после планируемого избиения, двое бандитов должны были сказать «Привет от „Коня““, что должно намекать на личность заказчика нападения. Однако для юриста такое прозвище пока остается загадкой.
В распоряжении редакции имеется протокол очной ставки Горина и двух мужчин, которым заказали нападение. Они подтвердили, что покупатель услуги — влиятельный человек. Вдобавок он рассказали, что правоохранители через городские камеры отслеживали перемещения автомобиля Горина и передавали информацию бандитам.
Известно, что правоохранителя, уличенного в слежке, привлекли к дисциплинарной ответственности. Заместитель Тобольского межрайонного прокурора, советник юстиции Простакишин Д. С. утвердил обвинительное заключение по факту слежки.
«Полицейский ОВО КПО МО МВД России „Тобольский“ Сарманов А.Н. нарушил неприкосновенность частной жизни, а именно, в период времени с 14 часов 56 минут 22 октября 2020 года до 23 часов 59 минут 03 декабря 2020 года находясь в г. Тобольск, Тюменской области, незаконно собирал сведения о частной жизни Горина Д. К. и Гориной А.А., составляющие их личную тайну, без их согласия», — указано в заключении, которое имеется в распоряжении редакции.
Предполагается, что некоторые тюменские правоохранители, якобы, могут напрямую сотрудничать с высокопоставленными лицами и бандитскими группировками.
«Я что хочу сказать. Вот как работают у нас следователи. Дело о нападении до сих пор тянется. Одна из следователей вовсе мне сказала, что она не видит здесь состава преступления. Нет тела — нет дела. Все сдвинулось с мертвой точки только потому что я обратился к заместителю начальника УМВД России по Тюменской области булату Хайруллину, который добросовестно выполняет свою работу. Положительно могу отозваться и о работе прокуратуры, сотрудники этого ведомства ни раз вмешивались в дело следователей, которые пытались остановить мое дело. Но вот к следователям тюменским у меня много вопросов», — говорит Горин.
Стоит отметить, что это не единственный случай нападения на юриста в Тюмени. Ранее рэкетиры нападали на юриста Романа Матвеева, с которого требовали деньги и угрожали убить его и родственников.
Тогда стало известно, что в Тюмени до сих пор жив «черный» рынок, которым заправляют нечистые на руку силовики. Инсайдер редакции объяснил, что такие адвокаты часто работают на «теневом» рынке. Они торгуют закрытием дел и их возбуждением. Так, в Тюменской области стоимость закрытия уголовного дела, якобы, колеблется от 5 до 25 миллионов рублей, возбуждение — от 1 до 5 миллионов.
По предположениям, в силовых структурах Тюменской области, якобы, до сих пор работают сотрудники, которые за деньги «придумать» уголовное дело, организовать нападение и «прикрыть» бандитов. Этот факт требует вмешательства высших инстанций и строжайших проверок, в противном случае, любой человек, который вдруг станет неугодным, может получить битой по голове.