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Экологические проблемы

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Июль
Рекордный шашлык — апофеоз беспечности! Как тюменские праздники убивают экологию?
22 июля, 07:03
В топ регионов по сокращению выброса вредных веществ вошла Тюменская область
Суммарные выбросы от предприятий и транспорта сократились на 6,7%. Несмотря на это, их количество нельзя назвать низким.
11 июля, 02:23
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
10 июля, 07:07
Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?
9 июля, 06:19
Июнь
Топ-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
27 июня, 07:21
Жить станет опасно! Почему в Тюменской области ухудшается экологическая обстановка?
24 июня, 08:11
Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?
20 июня, 07:05
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
17 июня, 07:31
Март
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
27 марта, 06:59
«Страшно смотреть в будущее»: Тура обновила исторический антирекорд
21 марта, 07:39
Февраль
«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето
27 февраля, 06:32
«Это конец!»: тюменский эколог рассказала, как строительство дамбы повлияет на Туру
21 февраля, 09:21
«Река не для всех»: зачем тюменские власти решили сдать в аренду обмелевшую Туру?
20 февраля, 07:24
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
14 февраля, 07:01
Декабрь 2023
«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год
27 декабря 2023, 07:36
Ноябрь 2023
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
29 ноября 2023, 06:46
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
22 ноября 2023, 07:09
Октябрь 2023
Норникель выделит 180 млрд рублей на серную программу НМЗ
25 октября 2023, 15:45

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