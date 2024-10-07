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Экологический ущерб

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Октябрь
Спорный конец. Тюменский урбанист предложил хоронить людей в «грибных» костюмах
7 октября, 07:39
Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО
4 октября, 08:48
Июль
Рекордный шашлык — апофеоз беспечности! Как тюменские праздники убивают экологию?
22 июля, 07:03
Без воды. Почему тюменская Тура мелеет уже четвертый год и при чем тут Каспий?
15 июля, 07:00
В топ регионов по сокращению выброса вредных веществ вошла Тюменская область
Суммарные выбросы от предприятий и транспорта сократились на 6,7%. Несмотря на это, их количество нельзя назвать низким.
11 июля, 02:23
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
10 июля, 07:07
Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?
9 июля, 06:19
В Тюмени тракторист устроил опасный склад автомобильных покрышек в лесополосе
Необычный инцидент в Тюмени: тракторист выбрасывал старые покрышки на газон. Жители города быстро отреагировали.
1 июля, 15:01
Это катастрофа! Как обмеление тюменской Туры скажется на состоянии крупных рек России
1 июля, 07:16
Июнь
Жить станет опасно! Почему в Тюменской области ухудшается экологическая обстановка?
24 июня, 08:11
Надвигаются грозы, ливни и ураганы! Почему Тюмень стала центром погодных аномалий?
20 июня, 07:05
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
17 июня, 07:31
Меньше двух метров! Тура в Тюмени продолжает стремительно мелеть
13 июня, 06:08
Введут режим ЧС? Тура в Тюмени мелеет быстрее, чем ожидалось
10 июня, 06:29
Секреты Китая и Казахстана? Тюменская Тура начала стремительно мелеть
3 июня, 06:38
Май
Минус 72 сантиметра! Уровень воды в Туре начал стремительно падать
30 мая, 07:53
Это плохой признак: эксперт объяснил природу красных закатов в Тюмени
23 мая, 10:13
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
2 мая, 05:34
Апрель
«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией
17 апреля, 09:35
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
3 апреля, 06:00

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