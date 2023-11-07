«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова

Многие уповали на то, что реке поможет дождливая осень, однако обильных осадков в области не дождались, а потому за осенний период ситуация лишь усугубилась и воды в Туре упала на 10 сантиметров. Стоит отметить, что даже в жаркий июль вода не опускалась до столь низкого показателя, хотя уже тогда шла речь о том, что она может быть опасна.