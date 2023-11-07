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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Уровень воды в Туре падает.

«Запретят рыбалку из-за Казахстана?»: как иссыхающая Тура может лишить рыбаков улова

7 ноября 2023, 07:38
Фото: 1MI
Уровень воды в Туре падает.

Уровень воды в тюменской Туре может привести к запрету на ловлю рыбы

Уровень воды в Туре продолжает неумолимо падать. Вместе с тем в меньшем количестве воды повышается концентрация вредных веществ, что может сказываться на жизни речных обитателей. «Наш город» разобрался, опасна ли вода в реке и могут ли в области вовсе запретить рыбалку.
Сюжет
Тура

Уровень — критический, концентрация — высочайшая

Уже несколько раз в этом году Тура обновляла исторический минимум. Сегодня она снова достигла минимального показателя. Вода ни разу за все годы измерений не опускалась 7 ноября ниже текущего показателя в -88 сантиметров над уровнем гидропоста. Причем за последние 4 года уровень воды на эту дате оставлял около 69 сантиметров, причем в положительном значении.

Многие уповали на то, что реке поможет дождливая осень, однако обильных осадков в области не дождались, а потому за осенний период ситуация лишь усугубилась и воды в Туре упала на 10 сантиметров. Стоит отметить, что даже в жаркий июль вода не опускалась до столь низкого показателя, хотя уже тогда шла речь о том, что она может быть опасна.

О том, что при малом объеме воды выбросы судов и предприятий, которые обычно не играют большой роли, стали оказывать более существенное влияние на реку говорит и Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета.

Содержание вредных веществ на единицу объема увеличилось. Количество различных примесей, попадающих разными путями на единицу воды растет и загрязнение становится больше, причем не из-за того что промышленники сбрасывают больше, а из-за снижения водности — при тех же условиях работы предприятий, ущерб увеличивается в разы», — объясняет Моторин.

Причем еще летом эксперт отмечал, что вода в реке не годилась даже для орошения растений. Профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» уже давал своим студентам темы для курсовых работ, где предлагал сравнить содержание вредных веществ в многоводный год и в маловодный. Результаты работ будущих аграриев пугают — вода вовсе теряет пригодность для использования без фильтрации.

«Да, сейчас с развитием промышленности и ситуацией с обмелением, мы можем говорить о том, что концентрация вредных веществ в реке значительно выше обычного показателя. Более того, процент примесей может быть рекордным, что может сказаться на всех сферах жизни области, где используется эта вода», — считает эколог Надежда Карташова.
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Рыба теперь отравлена?

Осенняя рыбалка в Тюменской области весьма популярна. В частности рыбу активно ловят в Туре. Рыбаки часто говорят, что с наступлением осенних холодов, там отлично клюет налим.

«За ними прямо настоящая охота разворачивается. До появления льда можно попытать у нас и попробовать его поймать. Они у нас здоровые водятся. Однако замечаю, что с каждым годом становится все сложнее налима выцепить, в этом году еще ни одного не поймал, хотя обычно к ноябрю уже есть чем похвастаться», — рассказал рыбак Константин Белов.

По мнению тюменского ихтиолога Александра Игнатенко, в Туре из-за засушливого лета и рекордных снижений уровня воды, действительно могло стать меньше рыбы.

«Важно понимать, что с понижением уровня воды кормовая база уменьшается и в жаркую погоду, которая царила летом, кислород в водоем поступал в крайне малых дозах. Это могло существенно сказаться на численности живых организмов в Туре», — говорит ихтиолог.

Жара сказалась в первую очередь на беспозвоночных обитателях Туры, которыми многие из рыб питаются. К тому же летом из-за высоких температур мог быть нарушен гомеостаз и метаболизм у рыб, что сказывается на их двигательной функции и способностях питаться и размножаться.

«Пострадали и растительноядные рыбы, в наших водоемах они весьма чувствительны к любым изменениям внешней среды. По хорошему еще летом нужно было заниматься спасением биоресурса Туры и искусственно охлаждать реку, чтобы облегчить рыбе жизнь, однако такая мера требует больших затрат. Сейчас, по моей лично оценке, жаркая погода и маловодие существенно сказались на сокращении численности живых организмов в реке. Я согласен с тем, что повышение концентрации вредных веществ из-за уменьшения объема также могла на это повлиять», — говорит Игнатенко.

Также эксперт отмечает, что этим летом жители области многократно замечали на берегу Туры и ее поверхности мертвую рыбу. Предполагалось, что это связано с жарой, однако точную причину произошедшего так установить и не удалось.

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Повышение концентрации вредных веществ может сказаться не только на здоровье рыбы, но и на состоянии человека, который эту рыбу выловит и приготовит.

«Речная рыба в сибирских реках — вовсе вещь лотерейная. Не стоит забывать, что высок риск подхватить описторхоз, который у нас живет и процветает в водоемах. А ловля рыбы вблизи города и объектов промышленности вовсе крайне опрометчивое занятие. А в условиях вероятной опасности, связной с обмелением, от рыбалки в водоемах области стоит отказаться и сделать выбор в пользу проверенных поставщиков, гарантирующих безопасность продукции», — говорит врач-инфекционист Татьяна Галиева.

Она также напоминает о том, что в пищу можно употреблять только хорошо проваренную или прожаренную, тщательно просоленную рыбу. Важно проморозить рыбу, желательно застудить ее на 30-35 часов. При приготовлении необходимо варить рыбу как минимум, 20 минут, жарить — 15 минут.

При первых признаках недомогания следует сразу обратиться к специалисту.

Стали бы употреблять в пищу рыбу из Туры?

Рыбалка уже запрещена, что дальше?

В связи с вышеперечисленным запрет на вылов воды из Туры кажется весьма закономерным. Существует предположение, что объемы водозаборов в Китае и Казахстане причастны к обмелению рек, к тому же многие реки начинают свое течение именно там, а после питают и другие водоемы Тюменской области.

Как сообщают в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, сейчас в Тюменской области действует запрет на ловлю рыбы на зимовальных ямах. Другие запреты пока не вводились. Однако губернатор Тюменской области Александр Моор еще в июне ввел режим повышенной готовности из-за критического обмеления реки. Хотя и он рыбалку не запрещает. Как объяснил губернатор, эта мера необходима для профилактики возможных рисков и возможности принимать экстренные меры.

Эксперты убеждены, что сейчас необходимо провести лабораторные исследования, чтобы на их основании можно было официально заявить — опасна рыба в реке или нет. Отсутствие проверки или запрета на вылов рыбы может привести к массовым отравлениям и вспышкам серьезных заболеваний, ведь не секрет, что многие рыбаки продают свой улов не улицах и могут распространять некачественную рыбу по всему городу и области.

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