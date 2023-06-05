Недалеко от Тюмени на реке Туре жители обнаружили мор рыбы. Видео

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Предполагается, что это может быть связанно с сильной жарой. Подписчики паблика «Типичная Тюмень» уверены, что мор вызван очень тёплой погодой в Тюменской области.
«Жарища, ничего удивительного. Вы представьте, как водоемы прогрелись», — отмечает Тамара Л.
Ранее «Наш город» сообщал, что на юге Тюменской области жаркая погода сохранится ещё два дня. Днём ожидается до + 36 градусов и без осадков. Дожди придут в Тюмени через 4-5 дней.