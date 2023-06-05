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Недалеко от Тюмени на реке Туре жители обнаружили мор рыбы. Видео

5 июня 2023, 10:16
Фото: Скрин "Типичная Тюмень"

Тюменцы нашли много мертвой рыбы на реке Туре. Видео

Тюменцы обнаружили мор рыбы в реке Тура. По данным паблика в ВК, это произошло около Ембаево в сторону Антипино. В реке десятки мертвых рыб.

Предполагается, что это может быть связанно с сильной жарой. Подписчики паблика «Типичная Тюмень» уверены, что мор вызван очень тёплой погодой в Тюменской области.

«Жарища, ничего удивительного. Вы представьте, как водоемы прогрелись», — отмечает Тамара Л.

Ранее «Наш город» сообщал, что на юге Тюменской области жаркая погода сохранится ещё два дня. Днём ожидается до + 36 градусов и без осадков. Дожди придут в Тюмени через 4-5 дней.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода#Река Тура#Александр Мязин
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