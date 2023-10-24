«Останемся без воды?»: что ждет тюменцев после промерзания Туры

Учитывая, что исток Туры, которая растягивается на 1026 километров, находится в Свердловской области, решать проблему могли оба региона. Этот аспект уже подчеркивала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области, она также говорила, что решение проблемы требует федерального проекта. Однако эта идея прогорела. Федералы не стали выделят средства на решение проблемы с Турой для Тюменской области. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Из регионов УрФО деньги получила только Челябинская область — 386 тысяч в этом году и 289 тысяч в 2024 году.