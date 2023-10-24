«Останемся без воды?»: что ждет тюменцев после промерзания Туры

Posted 24 октября, 06:32
Published 24 октября, 06:32
Modified 24 октября, 06:34
Updated 24 октября, 06:34
На сегодняшний день уровень воды в Туре составляет -77 сантиметров над уровнем гидропоста, это исторический минимум для реки по показателю на 24 октября за все годы измерений. Снег, выпавший в городе вчера и продолжающий окутывать город сегодня, добавил реке лишь 1 сантиметр. Для сравнения, среднее значение уровня воды в Туре за последние 4 года — 89 сантиметров. В 2001 году на этот же октябрьский день уровень воды вовсе составлял 412 сантиметров.
По расчетам специалистов, Тура покроется льдом еще не скоро, однако, когда этот момент все же наступит, с водозабором могут возникнуть проблемы.
«У нас Тура является основным источников водоснабжения. С каждым годом она замерзает все позже и позже. Сейчас, учитывая достаточно поздний приход холодов, можно сказать, что раньше декабря мы прочного льда на реке не увидим. Но для водоснабжения это даже хорошо. Так как слой льда дополнительно уменьшит объем воды в реке и пока непонятно, хватит ли этой воды, чтоб обеспечить Тюмени бесперебойным водоснабжением», — рассуждает гидролог Андрей Расаев.
Кроме того, по словам Расаева, критически низкий уровень воды может сказаться на ее качестве. О том же говорит и Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета.
«Количество различных примесей, попадающих разными путями на единицу воды увеличивается и загрязнение становится больше даже не из-за того что промышленники сбрасывают больше, а из-за снижения водности. Понимаете, при тех же условиях работы предприятий, ущерб увеличивается в разы», — подчеркивает доктор наук.
Еще в начале осени Моторин говорил о том, что воды из Туры уже не годилась для орошения растений. Это особенно сильно ударило по фермерскому хозяйству, так как там обычно речную воду используют без очистки.
«Но сейчас эта проблема пока не поднимается у экологов и властей, однако на нее уже пора обратить внимание. Уже просматривается основа для беспокойства. Но проблема также в том, что в Тюменской области профессионалов в этой области мало, не хватает тех, кто что-либо понимает в этих делах. А вопрос обостряется…», — говорит Моторин.
Учитывая, что исток Туры, которая растягивается на 1026 километров, находится в Свердловской области, решать проблему могли оба региона. Этот аспект уже подчеркивала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области, она также говорила, что решение проблемы требует федерального проекта. Однако эта идея прогорела. Федералы не стали выделят средства на решение проблемы с Турой для Тюменской области. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Из регионов УрФО деньги получила только Челябинская область — 386 тысяч в этом году и 289 тысяч в 2024 году.
Эксперты уже отмечали, что в теплый период, когда дно реки стало обнажаться, нужно было принимать экстренные меры. Экологи кричали о том, что необходимо было провести, как минимум, углубительные работы.
«Ситуация с Турой — тяжелый случай. Не дай бог с таким уровнем воды войти в зимнюю межень. Она еще более опасная чем летняя, тогда сразу минеральный состав воды меняется: солей больше», — оценивает обстановку известный климатолог Екатерина Пестрякова.
По ее прогнозам, учитывая скудные осенние осадки, река фактически останется без дополнительного поверхностного питания, а также без подпитки грунтовыми водами. Ибо в питании Туры преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.
Однако сейчас, по словам эколога крупной тюменской компании Ирины Гавриной, заняться работами по углублению уже не получится из-за наступивших холодов. На данный момент остается лишь надеяться, что воды городу хватит.
«У нас водозаборы адаптированы под условия промерзания. Весьма высока вероятность того, что зиму мы переживем с водой, да и фильтры систем города помогут горожанам без потерь в качестве пережить этот период. Но здесь важно, чтобы все системы работали отлажено, ибо ситуация уже критическая, слишком долго бездействовали», — говорит эксперт.
Коренные жители города помнят или, как минимум, слышали, что раньше в городе была еще одна река — Тюменка. Когда-то рядом с ней здесь стояла водяная мельница, и на карте она фигурировала, как самостоятельная река с мощным потоком. Именно на устье Тюменки, на высоком мысу, в 1586 году был основан город Тюмень. Но со временем она превратилась в мутный ручей, текущий по подземному коллектору.
Сейчас эксперты разделились на 2 лагеря. Одни считают, что Тура также может пересохнуть и превратиться ручей из-за чего визитная карточка города — четырехуровневая набережная, будет выглядеть, как надгробие для погибшего водоема. Другие настроены более оптимистично и надеются, что природные силы помогут Туре вернуться к былым показателям.
«Все знают, что такие ситуации в истории нашей славной планеты уже были. Были и куда более серьезные периоды засухи. Все это повторяется. Конечно, нам это все не нравится. Но жизнь штука реальная тут ничего не поделаешь. Я не думаю, что можно говорить о полном иссушении реки», — говорит Александр Моторин.
Ему в противовес высказывается гидролог Сергей Демченко, считающий, что река на самом деле может прекратить свое существование. Он сообщил, что в России уже отмечается тенденция на обмеление больших рек и полное исчезновение малых.
«Сейчас даже при особенно снежной зиме, наша питающаяся талыми водами Тура, может все равно не получить должный объем воды. Вполне может повториться сценарий последней весны, когда из-за высокого солнечного излучения весь снег слишком быстро испарился. Река недополучила нужных водных ресурсов», — объясняет гидролог.
Однако сейчас горожанам остается лишь ждать и надеяться, что зимой всем хватит воды и этот сезон будет особенно снежным, что хоть немного поможет реке восполнить утраченный объем. Ведь сейчас, по словам специалистов, проводить работы по спасению водоема уже поздно.