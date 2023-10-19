«Регион пыток»: московский адвокат вступился за заявившего о пытках тюменца

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Шестерых молодых парней обвиняют в организации террористического сообщества. В самом начале следствия все они признали вину в содеянном, однако позже отказались от своих показания и сообщили о том, что их заставили подписать признания.
«Наш город» беседовал с каждым из ребят и все они уверяли в том, что после ареста их на сутки забирали в отделение, где вынуждали признать вину.
«Меня всю ночь пытали, а наутро я должен был подписать бумагу. Из этих показаний часть правды, но лишь то, что не относится к преступлению. Показаний признательных я не давал», — говорит фигурант дела Юрий Незнамов.
О последствиях пыток говорил и Роман Паклин, состояние здоровья которого резко ухудшилось после ареста.
«У меня ухудшилось зрение, мне больно смотреть. Рука хотя бы немного после пыток восстановилась, уже могу держать легкие предметы», — говорил Юра.
О насилии со стороны силовиков говорил и тюменец Дениз Айдын, также он рассказал о том, что ему предлагали подписать досудебное соглашение, а в случае отказа грозили избиением.
«Мне предлагали заключить досудебное соглашение. Говорили, что мне стоит дать признательные показания, были такие формулировки — „мы в любом случае докажем вину“. Обещали, естественно скостить срок, вплоть до того, что я чуть ли не завтра выйду. Косвенно запугивали, говорили, что будут проблемы в исправительном учреждении, если я буду, что называется „в несознанке““, — рассказал Дениз.
Однако изначально фигурантам «Тюменского дела» отказали в возбуждении дел на силовиков, якобы, их пытавших. Только Юрию Незнамову ужалось обжаловать решение об отказе и делу был дан ход.
Бороться за возбуждение дела о пытках Дениза Айдына взялся московский адвокат Максим Калинов.
«Я буду добиваться и того, чтобы уполномоченный по правам человека написал кассационную жалобу на приговор, когда он будет. А сейчас я буду законные методы защиты осуществлять. Буду привлекать известных правозащитников и журналистов, чтобы люди об этом узнали и это дело не замяли. Сейчас, пока нет приговора, я буду добиваться, чтобы Дениз Айдын был оправдан. Я убежден, что он — не преступник», — рассказал «Нашему городу» адвокат Калинов.
Адвокат также обеспокоен тем, как в Тюменской области резко возросло число жалоб на пытки. Сейчас он также борется за права Михаила Губина, который также заявлял, что признательные показания из него выбили насильно.
«По имеющейся статистике по совершение незаконных действий сотрудниками полиции, пыткам в Тюменской области показатель выше, чем в других регионах. Сейчас в ближайшее время в Тюменскую область приедет проверка из Генеральной прокуратуры в связи с массовыми заявлениями о пытках. С этими пытками, с этим безобразием можно и нужно бороться», — говорит Калинов.
Он рекомендует всем, кто когда-либо столкнулся с пытками или является родственников или другом такого человека, обратиться в инициативную группу или лично к адвокату, который всерьез заинтересован превышением должностных полномочий силовиками в Тюменской области.
Вчера адвокат Калинов выступал на московском радио, где также рассказал об историях тюменцев, подвергшихся пыткам. Столичных ведущих рассказ Калинова поверг в шок. Однако, по словам адвоката, откровенный рассказ о насилии со стороны силовиков в Тюменской области может повлиять на дальнейшую работу федерального ведомства с правоохранителями региона, благодаря чему известную тюменскую «пыточную» могут закрыть.
Так как в Тюменской области чаще всего отказывают в возбуждении дел против силовиков, которых обвиняют в пытках, адвокат убежден, что обращаться нужно в высшие ведомства. К тому же, тюменцы, рассказывающие свои истории пыток называют одни и те же фамилии местных правоохранителей. В основном в регионе обвиняемых избивают, бьют током и унижают.
Поэтому Калинов вместе с инициативной группой ездил на прием в Генеральную прокуратуру, чтобы поднять вопрос пыток в регионе. Участникам поездки удалось добиться проведения проверки в регионе, которая должна пройти в ближайшее время.
Примечательно, что ответственным лицом в ходе этой проверки будет не руководитель ведомства, так как Леонид Коломиец, который возглавлял УМВД по Тюменской области, снят с должности. О причинах этого решения до сих пор неизвестно. А потому отвечать зе действия сотрудников полиции вероятнее всего придется Вячеславу Шуляку, назначенному врио руководителя УМВД по Тюменской области.
Также напоминаем, если вы столкнулись с пытками от представителей силовых структур, то вам необходимо незамедлительно после получения побоев нужно обратиться в отдел собственной безопасности УМВД и попасть в оперотдел. Сотрудники сразу выезжают в отдел полиции и ищут предмет, которым заявителя избили. Если его находят, то изымают и проводят экспертизу. В таком случае возбуждение дела о превышении должностных полномочий гарантировано.