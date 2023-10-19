«Регион пыток»: московский адвокат вступился за заявившего о пытках тюменца

Так как в Тюменской области чаще всего отказывают в возбуждении дел против силовиков, которых обвиняют в пытках, адвокат убежден, что обращаться нужно в высшие ведомства. К тому же, тюменцы, рассказывающие свои истории пыток называют одни и те же фамилии местных правоохранителей. В основном в регионе обвиняемых избивают, бьют током и унижают.