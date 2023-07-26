«Эта вода опасна даже для овощей»: как судоходство сказывается на обмелевшей Туре

Таким образом введение ограничения на деятельность судов по Туре стала необходимостью. Однако некоторые эксперты предполагают, что ограничить количество судов, рассекающих по реке, стоило и раньше. Вдобавок можно присмотреться в судам, выбросы которых менее пагубно сказываются на состоянии водного объекта, так можно присмотреться к парусным судам или водным трамваем на электротяге, последние уже вовсю используются в Москве. В противном случае не только тюменцы лишатся доступа к бесперебойной подаче воды, но и сам регион понесет убытки в области сельского хозяйства.