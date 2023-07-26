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«Эта вода опасна даже для овощей»: как судоходство сказывается на обмелевшей Туре

26 июля 2023, 07:15
Фото: nashgorod.ru
Тюменское судоходство негативно сказывается на обмелевшей Туре

В Тюмени объяснили причину запрета судоходства на обмелевшей Туре

Запрет судоходства назрел давно.
Сюжет
Тура

Министерство транспорта запретило тюменским судам курсировать по Туре, чтобы обеспечить бесперебойную работу водозаборов и сохранить подачу водоснабжения населению. Но как на реке сказывается деятельность теплоходов и какие еще подводные камни обнажились при обмелении Туры?

Фото: nashgorod.ru

Меньше воды — выше концентрация

Инженер Владимир Сергеев рассказал, что тюменские теплоходы двигаются на жидком топливе, чаще всего на них установлен дизельный или газотурбинный двигатель.

«При их работе происходит выброс оксидов азота, окисей и двуокисей углерода, а также частиц сгоревшего масла, сажи и многого другого. Стоит отметить, что теплоход намного более экологичен, нежели наземный транспорт на том же двигателе, а потому обычно деятельность таких судов незначительно вредить состоянию водного объекта», — объяснил Сергеев.
Фото: nashgorod.ru

Вопрос о причинах запрета деятельности судов на Туре заставил задуматься и Александра Моторина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета. Он предполагает, что причина запрета, действительно, кроется в выбросах с тюменских судов.

«Да, в результате прохождения судов и работы их двигателей в реку попадает то, что туда попадать не должно. При малом объеме воды, как я полагаю, эти выбросы, которые обычно не играют большой роли, стали оказывать более существенное влияние на реку. Ведь содержание вредных веществ на единицу объема увеличилось», — объясняет Моторин.

Сейчас, несмотря на то, что за минувшие сутки уровень воды в реке поднялся на 2 сантиметра, он все равно находится на пугающе низкой отметке в -79 сантиметров над уровнем гидропоста. При том средний уровень воды, при анализе показателей за последние 4 года, составляет 172 сантиметра.

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«Количество различных примесей, попадающих разными путями на единицу воды увеличивается и загрязнение становится больше даже не из-за того что промышленники сбрасывают больше, а из-за снижения водности. Понимаете, при тех же условиях работы предприятий, ущерб увеличивается в разы», — подчеркивает доктор наук.
Фото: nashgorod.ru

Один корабль — 9 месяцев последствий

Стоит также учитывать, что судоходство влияет на состояние Туры также своим волновым воздействием и шумом, однако это несравнимо с последствиями использования дизельного топлива. Гидролог Сергей Демченко убежден, что деятельность судов и при нормальном уровне воды оказывает значительное влияние на состояние рек, а потому на вопрос с деятельностью теплоходов стоит обратить более пристальное внимание и, по возможности, сократить их численность.

«Дизель имеет свойство загрязнять водоем по всей его глубине, в его составе — сера, смола и красители, что губительно для качества воды. Разложение дизеля в воде может занять до 9 месяцев», — подчеркивает Демченко.
Фото: nashgorod.ru

Обмеление — гибель сельского хозяйства

Александр Моторин обратил внимание и на другую проблему обмелевшей Туры, в которую промышленники продолжают сливать отходы. Дело в том что вода из реки, прежде чем попасть в дома и квартиры тюменцев, проходит многоступенчатую фильтрацию. Но фермеры и владельцы сельскохозяйственных ферм в Тюменском районе, часто берут воду из реки напрямую.

«Тура является для них единственным водным источником и уже сейчас эта вода не годится даже для орошения растений. Фермеры ее используют без очистки и в обычных условиях это нормально, однако сейчас, с учетом повышенной концентрации вредных веществ, проблемы деятельности овощеводов встает особенно остро», — обозначает Моторин.

Он также подчеркивает, что сейчас эта проблема пока не поднимается у экологов и властей, однако на нее уже пора обратить внимание. Профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» уже давал своим студентам темы для курсовых работ, где предлагал сравнить содержание вредных веществ в многоводный год и в маловодный. Результаты работ будущих аграриев пугают — вода вовсе теряет пригодность для использования без фильтрации.

«Уже просматривается основа для беспокойства. Но проблема также в том, что в Тюменской области профессионалов в этой области мало, не хватает тех, кто что-либо понимает в этих делах. А вопрос обостряется…», — говорит Моторин.
Фото: nashgorod.ru
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Таким образом введение ограничения на деятельность судов по Туре стала необходимостью. Однако некоторые эксперты предполагают, что ограничить количество судов, рассекающих по реке, стоило и раньше. Вдобавок можно присмотреться в судам, выбросы которых менее пагубно сказываются на состоянии водного объекта, так можно присмотреться к парусным судам или водным трамваем на электротяге, последние уже вовсю используются в Москве. В противном случае не только тюменцы лишатся доступа к бесперебойной подаче воды, но и сам регион понесет убытки в области сельского хозяйства.

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#Алиса Вернер#Тура#Река Тура#Вода#Обмеление#Тюменская область
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