«Эта вода опасна даже для овощей»: как судоходство сказывается на обмелевшей Туре

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:54
Министерство транспорта запретило тюменским судам курсировать по Туре, чтобы обеспечить бесперебойную работу водозаборов и сохранить подачу водоснабжения населению. Но как на реке сказывается деятельность теплоходов и какие еще подводные камни обнажились при обмелении Туры?
Инженер Владимир Сергеев рассказал, что тюменские теплоходы двигаются на жидком топливе, чаще всего на них установлен дизельный или газотурбинный двигатель.
«При их работе происходит выброс оксидов азота, окисей и двуокисей углерода, а также частиц сгоревшего масла, сажи и многого другого. Стоит отметить, что теплоход намного более экологичен, нежели наземный транспорт на том же двигателе, а потому обычно деятельность таких судов незначительно вредить состоянию водного объекта», — объяснил Сергеев.
Вопрос о причинах запрета деятельности судов на Туре заставил задуматься и Александра Моторина, доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета. Он предполагает, что причина запрета, действительно, кроется в выбросах с тюменских судов.
«Да, в результате прохождения судов и работы их двигателей в реку попадает то, что туда попадать не должно. При малом объеме воды, как я полагаю, эти выбросы, которые обычно не играют большой роли, стали оказывать более существенное влияние на реку. Ведь содержание вредных веществ на единицу объема увеличилось», — объясняет Моторин.
Сейчас, несмотря на то, что за минувшие сутки уровень воды в реке поднялся на 2 сантиметра, он все равно находится на пугающе низкой отметке в -79 сантиметров над уровнем гидропоста. При том средний уровень воды, при анализе показателей за последние 4 года, составляет 172 сантиметра.
«Количество различных примесей, попадающих разными путями на единицу воды увеличивается и загрязнение становится больше даже не из-за того что промышленники сбрасывают больше, а из-за снижения водности. Понимаете, при тех же условиях работы предприятий, ущерб увеличивается в разы», — подчеркивает доктор наук.
Стоит также учитывать, что судоходство влияет на состояние Туры также своим волновым воздействием и шумом, однако это несравнимо с последствиями использования дизельного топлива. Гидролог Сергей Демченко убежден, что деятельность судов и при нормальном уровне воды оказывает значительное влияние на состояние рек, а потому на вопрос с деятельностью теплоходов стоит обратить более пристальное внимание и, по возможности, сократить их численность.
«Дизель имеет свойство загрязнять водоем по всей его глубине, в его составе — сера, смола и красители, что губительно для качества воды. Разложение дизеля в воде может занять до 9 месяцев», — подчеркивает Демченко.
Александр Моторин обратил внимание и на другую проблему обмелевшей Туры, в которую промышленники продолжают сливать отходы. Дело в том что вода из реки, прежде чем попасть в дома и квартиры тюменцев, проходит многоступенчатую фильтрацию. Но фермеры и владельцы сельскохозяйственных ферм в Тюменском районе, часто берут воду из реки напрямую.
«Тура является для них единственным водным источником и уже сейчас эта вода не годится даже для орошения растений. Фермеры ее используют без очистки и в обычных условиях это нормально, однако сейчас, с учетом повышенной концентрации вредных веществ, проблемы деятельности овощеводов встает особенно остро», — обозначает Моторин.
Он также подчеркивает, что сейчас эта проблема пока не поднимается у экологов и властей, однако на нее уже пора обратить внимание. Профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» уже давал своим студентам темы для курсовых работ, где предлагал сравнить содержание вредных веществ в многоводный год и в маловодный. Результаты работ будущих аграриев пугают — вода вовсе теряет пригодность для использования без фильтрации.
«Уже просматривается основа для беспокойства. Но проблема также в том, что в Тюменской области профессионалов в этой области мало, не хватает тех, кто что-либо понимает в этих делах. А вопрос обостряется…», — говорит Моторин.
Таким образом введение ограничения на деятельность судов по Туре стала необходимостью. Однако некоторые эксперты предполагают, что ограничить количество судов, рассекающих по реке, стоило и раньше. Вдобавок можно присмотреться в судам, выбросы которых менее пагубно сказываются на состоянии водного объекта, так можно присмотреться к парусным судам или водным трамваем на электротяге, последние уже вовсю используются в Москве. В противном случае не только тюменцы лишатся доступа к бесперебойной подаче воды, но и сам регион понесет убытки в области сельского хозяйства.