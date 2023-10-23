«Мы замерзаем»: в Тюмени вырос спрос на обогреватели и утепление жилья

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В магазинах электроники сообщают о наплыве покупателей. За последние несколько дней спрос на них вырос на 60-70%.
«В этом году в сентябре спроса вовсе не было, по сравнению в прошлыми годами. А сейчас активно приходят и покупают, больше чем в половину за последние 2 недели спрос вырос. Средняя цена сейчас составляет 2-3 тысячи рублей, могу сказать, что цены на эти товары особо не менялись», — рассказали «Нашему городу» в одном из крупных магазинов электроники.
Вместе с этим растет спрос и на ремонтные работы, связанные с утеплением жилых помещений. За октябрь, по данным аналитиков, спрос на подобные услуги вырос на 198%. Самый популярный вид работ — ремонт обогревателей.
«Теплые полы люди тоже стали брать чаще. Раньше только в ванну устанавливали, это 2-3 года назад было. А теперь просят по всей квартире закатать. Также популярно сейчас утеплять окна и балконы, каждый день по 3-4 вызова с этим запросом связаны, застройщики сейчас очень сомнительные окна ставят, они тепло вообще не держат», — говорит монтажник Максим Решетников.
Он также отмечает, что многие горожане могут уменьшить общем холодного воздуха, идущего от окна. Для этого можно перевести окна в зимний режим, для чего нужно изменить прижим на эксцентриках створки.
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