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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:18

В Тюмени вырос спрос на обогреватели и утепление жилья.

«Мы замерзаем»: в Тюмени вырос спрос на обогреватели и утепление жилья

23 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
В Тюмени вырос спрос на обогреватели и утепление жилья.

В Тюмени вырос спрос на обогреватели и утепление жилья

В город пришли холода и снег, а вместе с тем тюменцы пошли в магазины за обогревателями. Также особым спросом сейчас пользуются услуги по утеплению квартир.
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Холод

В магазинах электроники сообщают о наплыве покупателей. За последние несколько дней спрос на них вырос на 60-70%.

«В этом году в сентябре спроса вовсе не было, по сравнению в прошлыми годами. А сейчас активно приходят и покупают, больше чем в половину за последние 2 недели спрос вырос. Средняя цена сейчас составляет 2-3 тысячи рублей, могу сказать, что цены на эти товары особо не менялись», — рассказали «Нашему городу» в одном из крупных магазинов электроники.

Вместе с этим растет спрос и на ремонтные работы, связанные с утеплением жилых помещений. За октябрь, по данным аналитиков, спрос на подобные услуги вырос на 198%. Самый популярный вид работ — ремонт обогревателей.

«Теплые полы люди тоже стали брать чаще. Раньше только в ванну устанавливали, это 2-3 года назад было. А теперь просят по всей квартире закатать. Также популярно сейчас утеплять окна и балконы, каждый день по 3-4 вызова с этим запросом связаны, застройщики сейчас очень сомнительные окна ставят, они тепло вообще не держат», — говорит монтажник Максим Решетников.

Он также отмечает, что многие горожане могут уменьшить общем холодного воздуха, идущего от окна. Для этого можно перевести окна в зимний режим, для чего нужно изменить прижим на эксцентриках створки.

Тюменцам пообещали аномальное потепление после холодов
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, что с приходом в город холодов, у горожан может появиться осенняя хандра. Психолог рассказала, как с этим справиться и в каком случае необходимо обратиться к специалисту.

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