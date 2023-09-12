«Река утекает в Казахстан?»: почему Тура исчезает на глазах у тюменцев

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
О причинах иссыхания Туры рассуждают многие тюменцы. Горожанам не верится, что сезон сухих лет могу так сильно сказаться на уровне воды. Ведь сейчас он равняется -77 сантиметрам над уровнем гидропоста, что лишь на 7 сантиметров выше критического уровня. Причем в этом году Тура уже обновляла исторический минимум, опустившись до -85 сантиметров. В сумме, за летний период уровень упал на 258 сантиметров.
Поэтому в регионе так активно рождаются «теории заговора», касающиеся продажи истоков реки, намеренному их перекрытию ради получения финансирования или глупых ошибок властей, не продумавших строительные работы, которые пагубно влияют на истоки. Так в редакцию «Нашего города» обратился тюменец, убежденный в том, что река иссыхает из-за строительства объездной дороги.
«В городе построили объездную, вот и нарушили приток. Естественный источник питания закатали в бетон», — говорит тюменец.
С этой версией мы обратились к доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александру Моторину.
Он согласился с тем, что строительство дороги оказывает влияние на истоки, однако оно не столь значительно.
«Масштабы не так велики, это скорее отягчающее обстоятельство. Тюменские гидрологи сейчас вспоминают, как ранее по территории города протекали небольшие речки, которые в ходе строительства также были закатаны в бетон. Однако и это лишь незначительный аспект, который особого влияния на Туру не оказывает и назвать это основной причиной ухода воды нельзя», — говорит Моторин.
Ученый говорит о том, что истинная причина — дефицит осадков. Однако регион мог бы помочь Туре пережить этот период с меньшими потерями. Углубительные работы и возвращение перекрытых строительством истоков, могло бы помочь спрятать хотя бы дно реки.
Гидролог Сергей Демченко, в разговоре с корреспондентом «Нашего города» сравнил катастрофу Туры с историей иссыхания Аральского моря.
«Главной причиной иссыхания водоема принято считать человеческий фактор. С 60-х годов уровень воды начал падать, значительно влияние на это оказал забор воды из питающих рек — Сырдарью и Амударью. Сейчас Аральское море отступило от своих границ более чем на 100 километров и многие ученые уже прочат водоему гибель. Это очень похоже на то, что происходит с Турой», — говорит эксперт.
Однако не стоит забывать о том, что в ситуации с Турой сезон засухи оказал более существенное влияние, чем человеческий фактор. Наша река относится к типу рек с четко выраженным весенним половодьем, весенне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой меженью. В питании реки преимущественное значение имеют снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке составляет около 50%, подземных — 28%. В период весеннего половодья проходит до 62-72% годового стока Туры.
Бывший директор тюменского филиала ФБУ «Подводречстрой» Виктор Савченко еще в 2021 году рассказывал, что в Туре очень большой водосбор, он начинается с реки Ницы, притока реки Ирбит и далее поднимается выше на 100 километров, где начинается Туринская Слобода, потом Туринск, потом на шестьсот тридцатом километре — Санкино, там впадает река Тагил.
А потому иссыхание Туры непременно окажет влияние на только на гидросферу Тюменской области, но и повлияет на ситуацию в соседних регионах.
Ученые регулярно напоминают о том, что история циклична и еще пару лет назад Тура разливалась так, что горожане боялись потопов. И сейчас, если впереди нас будут ждать богатые на осадки годы, то Туры снова вернутся к прежним показателям. Однако это лишь предположение, ведь еще парочка засушливых лет могут создать критическую ситуацию с водозабором.
Ведь уже сейчас концентрация вредных веществ в воде существенно увеличилась, но не из-за увеличения выбросов, а из-за сокращения объемов воды. Если вода продолжит убывать, то тюменские предприятия, использующие воды из Туры, окажутся в тупике.
«Предприятия уже бьют тревогу и обращаются с вопросами к властям. Сейчас нужно пересмотреть процессы работы с водоемом, ибо ситуация быстро изменилась в худшею сторону, а компании работают по старой схеме, что сейчас весьма проблематично», — говорит эколог крупной тюменской компании Ирина Гаврина.
Источник «Нашего города» в политической элите Тюменской области подтвердил, что вопрос с состоянием Туры и работой с крупными предприятиями уже поднимался. В частности, его задавали губернатору Тюменской области Александру Моору в ходе его предвыборной компании. Однако уже давно известно, что своих средств на решение проблемы у региона сейчас нет.
Проблема Туры уже многократно озвучивалась даже на федеральном уровне. На вопросы депутатов о том, какие меры необходимо принять, чтобы спасти водоем, Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области, сослалась на то, что Тура является разграниченным объектом, ее протяженность 1026 километров, а исток находится в Свердловской области.
«В вопросе очистки реки нужен системный подход. Депутаты говорили о необходимости этих работ, губернатор идею поддержал. Сейчас проводим с губернатором мероприятия по разработке технического задания, потому что для очистки полного объема нужен федеральный проект», — отвечала Теплоухова.
На план с федеральным проектом местные власти делали большие ставки, однако идея прогорела. Федералы не стали выделят средства на решение проблемы с Турой в Тюменской области. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В документе отмечено, что всего на эти цели регионам будет выделено 230 миллионов рублей. Из регионов УрФО деньги получит на очистку рек только Челябинская область — 386 тысяч в этом году и 289 тысяч в 2024 году.
Александр Моторин также отметил, что у региона денег на то, чтобы решить проблему самостоятельно нет, однако ситуация требует скорейших действий. Ученый полагает, что региону по силам:
Таким образом сейчас у региона есть возможности помочь реке пережить тяжелый период засухи, так как на грядущие дожди рассчитывать уже не стоит — минувший сезон ливней и 10 сантиметров Туре не дал. А потому давно пора прислушаться к экологам, которые кричат о вариантах помощи водоему и способах решения проблем с водозабором. В противном случае Тура может пойти по сценарию Аральского моря и повторить судьбу реки Тюменки, которой уже не существует.