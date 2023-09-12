«Река утекает в Казахстан?»: почему Тура исчезает на глазах у тюменцев

На план с федеральным проектом местные власти делали большие ставки, однако идея прогорела. Федералы не стали выделят средства на решение проблемы с Турой в Тюменской области. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В документе отмечено, что всего на эти цели регионам будет выделено 230 миллионов рублей. Из регионов УрФО деньги получит на очистку рек только Челябинская область — 386 тысяч в этом году и 289 тысяч в 2024 году.