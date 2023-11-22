«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
На сегодняшний день вода в Туры опустилась до -91 сантиметра над уровнем гидропоста, это практически вдвое меньше исторического минимума в -47 сантиметров, который был зафиксирован в 2021 году. Еще летом многие уповали на то, что осенние осадки спасут ситуацию, однако все 3 осенних месяца выдались теплыми и сухими. Вдобавок и зима, по прогнозам, не будет особенно снежной. А значит в зимнюю межень река войдет в критическом состоянии, что по оценке климатолога Елены Пестряковой, «тяжелый случай».
«Зимняя межень — период, когда водная гладь покрывается коркой льда, еще более опасна, чем летняя. Минеральный состав воды меняется: солей больше. И так вода в Туре не очень хорошего качества», — сообщила «Нашему городу» Пестрякова.
Многие тюменские специалисты говорили о том, что причина обмеления кроется в сезоне «сухих лет», однако сейчас более распространенным становится версия, гласящая о том, что засуха — это лишь один из факторов, при том не самый значимый. Инженер-эколог Вера Трусова рассказала «Нашему городу», что на состояние реки огромное влияние оказывает массовая застройка.
«Обратите внимание, что проблемы с уровнем воды у нас наблюдаются последние 3 гола, это как раз тот период, когда берег Туры и территорию ее водоохранного сбора начали активно застраивать. У нас появились десятки домов прямо у берегов реки, что является визитной карточкой застройщика, но также и ударом по жизни Туры. Я по своей практике знаю, что многие сооружения в водоохранных зонах строятся без соблюдения необходимых норм, они прописаны на бумаге, но в реальности ничего нет. Эт о проблема, о которой сейчас все почему-то молчат, хотя катастрофа с Турой ударит по всем нам», — говорит Трусова.
С ней согласен и кандидат биологических наук Федор Макаров, считающий, что легальное по закону освоение берегов реки, убивает Туру и приводит к ее полному иссушению.
«Факторов усугубляющий ситуацию много, но есть доказанный факт — если близ реки расположено поселение, то речные экосистемы будут гарантированно нарушены. Река — это живой организм, мы е может врываться в его естественные процессы, возводя дома, мосты, переправы и прочее. Мы убиваем реку, а спасти ее, может быть, уже не сможем», — говорит ученый.
Стоит отметить, что этот год стал критическим не только для Туры, но и для Иртыша, Волги, Казанки и других рек страны. Сценарий обмеления у всех практически одинаковый и в каждом случае в надвигающейся катастрофе винят засуху и обещают, что все само вернутся к норме. Так, по словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, впадать в панику не стоит — ситуацию может исправить зима с обильными снегопадами и активное таяние снега в весенний период.
Однако в противовес этим заявлениям другие эксперты уже хоронят реки и прочат им судьбу Аральского моря, с этим мнением солидарен гидролог Андрей Расаев.
«Главный фактор из-за которого иссыхают водоемы — человеческий. Мы строим в нескольких метрах от реки, посмотрите, как этим хвастаются застройщики. Мы не чистим русло, не проводим углубительные работы. Мы только берем. Понимаете, природные явления настолько тяжелую ситуацию создают крайне редко», — говорит Расаев.
Примечательно, что процесс активной застройки на берегах рек начался повсеместно. Мы связались с эко-активистом Тимуром Ескараевым, который рассказал, как обстоят дела с Волгой и Казанкой, мужчина регулярно ездит по эко-конференциям России и полагает что ситуация с обмелением рек одинакова для всех.
«Активно пропагандируется версия того, что виной обмелению засуха. Но на деле, это большая системная проблема, которая происходит из-за строек. Причем я говорю не только о тех, что рядом с акваторией, но о тех, что в ее водоохранном сборе. Смотрите, у нас в Казани река Волга питается рекой Казанкой, сама Казанка питается малыми реками. Но так как в последние годы происходят застройки бывших зеленых зон, где раньше спокойно себе журчали родники и питали собой и подземными водами реки, водоносный уровень рек уменьшается», — говорит активист.
Он также рассказал, что сейчас в водоохранных зонах рек России люди бурят скважины, позволяют себе незаконно строить небольшие водохранилища — все это ведет к обмелению малых рек из-за чего водосток крупных уменьшается.
«Власти бездействуют, никакие нормативные акты на соблюдаются, все разводят руками и говорят, что ничего не могут сделать. А люди продолжают вредить рекам. Происходит то же что и при обмелении Аральского моря, если будет продолжаться в том же темпе, то у нас Каспий обмелеет», — считает Ескараев.
Отметим, что власти Тюменской области ввели режим ЧС из-за уровня воды в Туре, но пока никаких действий по урегулированию уровня воды предпринято не было. Как подчеркивала Лариса Теплоухова, заместитель губернатора Тюменской области, решение проблемы требует федерального проекта. Однако федералы не стали выделят средства на решение проблемы с Турой для Тюменской области. Об этом гласит распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Из регионов УрФО деньги получила только Челябинская область.
Эко-активист Ескараев также рассказал о том, что по вопросу Волги и Казанки в Татарстане начинается борьба за воду.
«Сформировались 2 фракции, которые друг с другом борются за этот ценный ресурс», — сказал активист.
По вопросы Туры также есть предположения, говорящие о том, что у границах этого объекта ведется борьба за ресурсы. Одни считают, что она происходит с соседними регионами, об этом рассказала эколог Ирина Гаврина.
«В Свердловской области могли перекрыть сток Туры. Распространена версия с тем, что власти соседнего региона могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться ресурса. Как мы знаем, Тура носит трансграничный характер, так что у этой версии есть серьезная претензия на истинность», — говорит эколог.
Однако есть и другая версия, согласно которой минимальный попуск поды оставляют Китай и Казахстан, которые могли увеличить забор воды из рек, которые протекают на из территории и на территории России.
«Казахстан оставляет только минимальные попуски с водохранилищ. Вдобавок и Китай стал активно извлекать иртышскую воду. Это происходит на северо-западе Китая, где происходит быстрый рост населения и людям теперь требуется значительно больше воды. Вдобавок в Китае сейчас построено 12 водохранилищ и канал, подающий воду к местам нефтедобычи, который также в больших объемах забирает воду», — говорит гидролог Демченко.
По мнению экспертов, есть 2 сценария развития событий: люди возьмутся за голову и ответственные ведомства организуют массовую проверку предприятий, застройщиков, водозаборов и прочего, связанного с Турой, или же рука может исчезнуть вовсе. Однако важно понимать, учитывая массовость проблемы, что такое критическое обмеление крупных рек России грозит уже не региональной катастрофой, а федеральной.