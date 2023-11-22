«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России

Стоит отметить, что этот год стал критическим не только для Туры, но и для Иртыша, Волги, Казанки и других рек страны. Сценарий обмеления у всех практически одинаковый и в каждом случае в надвигающейся катастрофе винят засуху и обещают, что все само вернутся к норме. Так, по словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, впадать в панику не стоит — ситуацию может исправить зима с обильными снегопадами и активное таяние снега в весенний период.