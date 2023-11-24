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Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

В Тюмени уровень воды в Туре поднялся на 6 сантиметров.

В Тюмени уровень воды в Туре снова изменился

24 ноября 2023, 07:11
Фото: 1MI
В Тюмени уровень воды в Туре поднялся на 6 сантиметров.
Благодаря вчерашним осадкам, уровень воды в Туре поднялся на 6 сантиметров, однако, по словам специалистов, этого недостаточно для того, чтобы говорить о положительных изменениях состояния реки.
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Тура

На этой неделе уровень воды в реке достиг минимума в -91 сантиметр, однако осадки немного улучшили ситуацию и добавили реке объема. Только за последние сутки уровень поднялся на 6 сантиметров, как говорит гидролог Сергей Демченко, это заслуга вчерашнего обильного снега.

«Тура преимущественно питается снеговыми, талыми водами. Поэтому то, что уровень воды в реке поднялся — закономерное явление. Но существенно это картины не меняет», — говорит специалист.

В былые годы абсолютный минимум реки на 24 ноября составлял -53 сантиметра, а средний уровень 77 сантиметров выше нулевого показателя. То, что происходит с рекой сейчас — нонсенс.

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Ранее «Наш город» подробно разбирал причины обмеления Туры, одной из которых может являться обильная застройка в водоохранной зоне реки.

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