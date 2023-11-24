В Тюмени уровень воды в Туре снова изменился

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
На этой неделе уровень воды в реке достиг минимума в -91 сантиметр, однако осадки немного улучшили ситуацию и добавили реке объема. Только за последние сутки уровень поднялся на 6 сантиметров, как говорит гидролог Сергей Демченко, это заслуга вчерашнего обильного снега.
«Тура преимущественно питается снеговыми, талыми водами. Поэтому то, что уровень воды в реке поднялся — закономерное явление. Но существенно это картины не меняет», — говорит специалист.
В былые годы абсолютный минимум реки на 24 ноября составлял -53 сантиметра, а средний уровень 77 сантиметров выше нулевого показателя. То, что происходит с рекой сейчас — нонсенс.
Ранее «Наш город» подробно разбирал причины обмеления Туры, одной из которых может являться обильная застройка в водоохранной зоне реки.