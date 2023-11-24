В Тюмени уровень воды в Туре снова изменился

На этой неделе уровень воды в реке достиг минимума в -91 сантиметр, однако осадки немного улучшили ситуацию и добавили реке объема. Только за последние сутки уровень поднялся на 6 сантиметров, как говорит гидролог Сергей Демченко, это заслуга вчерашнего обильного снега.