Александр Моор отчитался о спасении Туры. ВИДЕО

По его мнению, сейчас важен не сам уровень воды в реке, а то как обмеление может отразиться на работе предприятий, которые используют ресурс в технологическом процессе. В Тюмени это «Тюмень водоканал», Метелевские водоочистные сооружения, которые забирают воду из Туры для водоснабжения города, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.