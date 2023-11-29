Александр Моор отчитался о спасении Туры. ВИДЕО

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Александр Моор отметил, что в отношении Туры сложились чрезвычайные гидрометеорологические условия природного характера. Поэтому в мае этого года он ввел режим повышенной готовности, который позволяет решать вопрос с обмелением реки в правовом поле.
Он уверен, что процесс понижения уровня в речной артерии временный и является следствием цикличности природных явлений. С подобной ситуацией столкнулись и другие регионы.
«Важно помнить, что гидрологические процессы цикличны. За маловодными следуют многоводные периоды. Вспомним 2016 и 2017 годы, когда были большие наводнения. В 2016 году уровень воды в Туре был третьим, максимальным за всю историю наблюдений», — пояснил губернатор.
По его мнению, сейчас важен не сам уровень воды в реке, а то как обмеление может отразиться на работе предприятий, которые используют ресурс в технологическом процессе. В Тюмени это «Тюмень водоканал», Метелевские водоочистные сооружения, которые забирают воду из Туры для водоснабжения города, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
«"Тюмень водоканал» на Метелевских водоочистных сооружениях установил дополнительное перекачивающее насосное оборудование, которое позволяет делать забор воды с большей глубины. То есть при любом уровне воды в Туре», — рассказал Моор.
Губернатор обратил внимание, что технологических мощностей очистных сооружений для фильтрации воды хватает для того, чтобы качество воды было в пределах нормы, даже добытой с низких глубин.
Напомним, по последним данным уровень воды в Туре опустился до -91 сантиметра над уровнем гидропоста, это практически исторический рекорд. Еще летом некоторые эксперты надеялись, что обмеление реки связано с сезоном «сухих лет», то теперь появились те, кто утверждает, что Туру губит массовая застройка. Кроме того, эксперты уверены, что дамба, которую планирует построить тюменский губернатор, принесет больше вреда, чем пользы.