nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Александр Моор отчитался о спасении Туры

Александр Моор отчитался о спасении Туры. ВИДЕО

29 ноября 2023, 14:52
Фото: скрин с видео прямого эфира Александра Моора/ВКонтакте

Александр Моор отчитался о спасении Туры

Жители Тюменской области обеспокоены рекордным падением уровня воды в Туре. Их интересует, какие меры предпринимаются по предотвращению обмеления реки и как сложившаяся ситуация отразится на качестве воды. Свои вопросы они задали на прямую линию главы региона.
Видео: nashgorod.ru

Александр Моор отметил, что в отношении Туры сложились чрезвычайные гидрометеорологические условия природного характера. Поэтому в мае этого года он ввел режим повышенной готовности, который позволяет решать вопрос с обмелением реки в правовом поле.

Он уверен, что процесс понижения уровня в речной артерии временный и является следствием цикличности природных явлений. С подобной ситуацией столкнулись и другие регионы.

«Важно помнить, что гидрологические процессы цикличны. За маловодными следуют многоводные периоды. Вспомним 2016 и 2017 годы, когда были большие наводнения. В 2016 году уровень воды в Туре был третьим, максимальным за всю историю наблюдений», — пояснил губернатор.

По его мнению, сейчас важен не сам уровень воды в реке, а то как обмеление может отразиться на работе предприятий, которые используют ресурс в технологическом процессе. В Тюмени это «Тюмень водоканал», Метелевские водоочистные сооружения, которые забирают воду из Туры для водоснабжения города, ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

«"Тюмень водоканал» на Метелевских водоочистных сооружениях установил дополнительное перекачивающее насосное оборудование, которое позволяет делать забор воды с большей глубины. То есть при любом уровне воды в Туре», — рассказал Моор.

Губернатор обратил внимание, что технологических мощностей очистных сооружений для фильтрации воды хватает для того, чтобы качество воды было в пределах нормы, даже добытой с низких глубин.

Напомним, по последним данным уровень воды в Туре опустился до -91 сантиметра над уровнем гидропоста, это практически исторический рекорд. Еще летом некоторые эксперты надеялись, что обмеление реки связано с сезоном «сухих лет», то теперь появились те, кто утверждает, что Туру губит массовая застройка. Кроме того, эксперты уверены, что дамба, которую планирует построить тюменский губернатор, принесет больше вреда, чем пользы.

Читайте также:
«Город был грязным»: Моор отчитал дорожников за плохую очистку дорог Тюмени от снегаГорожане покупают ресурс оптом, а селяне розницей: Александр Моор о тарифах на ЖКУ«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
#Общество#Видео#Ирина Швецова#Река Тура#Прямой эфир#Моор
Подпишитесь
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
Сегодня, 06:46
Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников
Сегодня, 11:43
«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей
Сегодня, 08:12
Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр
Сегодня, 07:45
Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?
Сегодня, 11:27
Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов
Сегодня, 07:31