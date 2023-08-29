Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
По итогам министерской инспекторской проверки в первом квартале этого года Леониду Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии.
В частности, комиссия выявила факт того, что на должность своего заместителя Леонид Коломиец назначил своего близкого родственника Максима Ежова, что является недопустимым действием. Более того, Ежов никаких служебных функций он не выполнял, просто занимал должность. Последний рапорт об увольнении уже написал. Еще одного своего родственника, имеющего второе гражданство Украины, Коломиец назначил на должность начальника Управления автохозяйства.
Оба родственника главы тюменского УМВД уже подали рапорты об увольнении. Также рапорт об отставке написал начальник УБЭП и ПК УМВД Росси по Тюменской области Алексей Похиленко.
«Вскрытые нарушения в УМВД России по Тюменской области были настолько масштабными, что в ближайшее время в Тюмень приедет еще одна комиссия из МВД России, по результатам которой, скорее всего, будут уволены Игнатенко (заместитель начальника полиции по оперативной работе) и другие члены „омской“ команды Коломийца, включая начальника УГИБДД России по Тюменской области Андрея Миллера», — передает тг-канал «Наше ЛукоМоорьЕ».
В настоящее время Леонид Коломиец находится в отпуске, после окончания которого сразу же выйдет на пенсию.
По информации тг-канала «ДРУГой Комаровский», одним из главных претендентов на должность руководителя управления МВД по Тюменской области является министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.
Артему Хохорину 53 года, он является уроженцем Казани. МВД республики возглавляет с 2012 года. До этого, в 2011 году, работал в центральном аппарате МВД РФ. Звание генерал-лейтенанта полиции получил в 2015 году.
Ранее «Наш Город» писал, что за последние 20 лет в управлении МВД России по Тюменской области сменилось четыре руководителя. Одним из самых громких увольнений стала отставка Юрия Алтынова. Он занимал должность главы УМВД по Тюменской области с 2014 по 2019 год. В начале ноября 2019 года вышел на пенсии, а через две недели к нему домой и в офис пришли с обыском. Следователи выяснили, что с 2017 по 2018 годы Алтынов брал взятки через своего посредника Валерия Калалба, начальника паспортно-визового центра регионального УМВД.
Суд назначил ему штраф 2 миллиона 600 тысяч рублей в пользу государства и на пять лет лишил его права занимать должности на государственной службе. Также его лишили звания генерал-майора полиции.