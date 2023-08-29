Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку

Ранее «Наш Город» писал, что за последние 20 лет в управлении МВД России по Тюменской области сменилось четыре руководителя. Одним из самых громких увольнений стала отставка Юрия Алтынова. Он занимал должность главы УМВД по Тюменской области с 2014 по 2019 год. В начале ноября 2019 года вышел на пенсии, а через две недели к нему домой и в офис пришли с обыском. Следователи выяснили, что с 2017 по 2018 годы Алтынов брал взятки через своего посредника Валерия Калалба, начальника паспортно-визового центра регионального УМВД.