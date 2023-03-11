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Тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина «Магнит», отправили в СИЗО

11 марта 2023, 06:47
Фото: СУ СК России по Тюменской области

Тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина «Магнит», отправили в СИЗО до мая

Тюменца, взявшего в заложники ночью в пятницу сотрудника магазина «Магнит», отправили в СИЗО до 9 мая 2023 года. Соответствующую меру пресечения избрал Центральный районный суд города.
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Тюмень

Ему предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Захват заложника», «Покушение на убийство из хулиганских побуждений».

Следователями проведена проверка показаний на месте преступления. Изъята и изучается видеозапись с камер видеонаблюдения магазина. В ближайшее время состоятся судебная психолого-психиатрическая, медицинская, дактилоскопическая и ряд других экспертиз, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 марта в Тюмени в круглосуточном магазине на улице Александра Протозанова 33-летний мужчина вооружился ножом с витрины магазина и захватил трех сотрудников торговой точки в заложники.

Двум гражданам удалось выбраться из магазина через запасной выход. Тюменец, удерживая одного потерпевшего, требовал представителей СМИ в обмен на освобождение заложника.

Территорию торговой точки оцепили сотрудники Росгвардии и полиции. В итоге заложник был освобожден, а тюменец задержан.

Подробности ночного происшествия с захватом заложника
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Захват заложников#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюмень#Суд#Тюменская область#Следственный комитет
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