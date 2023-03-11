Тюменца, взявшего в заложники сотрудников магазина «Магнит», отправили в СИЗО

Следователями проведена проверка показаний на месте преступления. Изъята и изучается видеозапись с камер видеонаблюдения магазина. В ближайшее время состоятся судебная психолого-психиатрическая, медицинская, дактилоскопическая и ряд других экспертиз, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК России по Тюменской области.