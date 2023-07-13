«Территория МО РФ»: что происходит на диком пляже озера Андреевское?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе была перекрыта дорога к дикому пляжу на озере Андреевском. Земля находится в собственности Министерства обороны и отдых на ней является незаконным. Кроме того, купание здесь запрещено — в Тюменской области официально признаны безопасными только 11 водоемов.