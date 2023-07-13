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«Территория МО РФ»: что происходит на диком пляже озера Андреевское?

13 июля 2023, 05:23
Фото: ЧС Тюмень

У Андреевского озера установили таблички «Территория МО», но мусора меньше не стало

Несмотря на то, что дорога к дикому пляжу на озере Андреевское перекрыта шлагбаумами, огорожена рвами и табличками, предупреждающими о том, что «вход запрещен», тюменцев это не останавливает.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Горожане по-прежнему отдыхают с детьми, с компаниями на диком пляже и по-прежнему оставляют за собой горы мусора.

Видео: ЧС Тюмень
«Прошлись вчера по берегу озера Андреевское. Ситуация с засорением природы в этом месте катастрофически ухудшается. Фото сделаны только по берегу в пределах видимости, в лесу, в кустах ещё и тряпки, окурки, банки, бутылки и тд. Хочется сказать тем, кто продолжают мусорить: ребята, если вы не хотите забирать с собой продукты своей жизнедеятельности, то езжайте на платные пляжи, там за 200-500 рублей вам и беседки будут, и магазины, и после ваших гулянок даже уберут мусор. Не ездите туда, где вы не платите за вход и при этом ещё превращаете место для отдыха в помойку, дворников на этом пляже нет», — отметили неравнодушные тюменцы в сообществе «ЧС Тюмень».
Фото: ЧС Тюмень

В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что с таким отношением к природе, в Тюмени никогда не сделают бесплатных пляжей.

«Штрафы нужны реальные и крупные. Съемка, фиксация. Тысяч 20 — нормально для первого раза. Может тогда люди мусорить не будут», — отметили тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе была перекрыта дорога к дикому пляжу на озере Андреевском. Земля находится в собственности Министерства обороны и отдых на ней является незаконным. Кроме того, купание здесь запрещено — в Тюменской области официально признаны безопасными только 11 водоемов.

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