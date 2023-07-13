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Отели с термальными бассейнами и SPA появятся в Тюмени

13 июля 2023, 04:29
Фото: 1MI

Федералы построят в Тюмени отели с термальными бассейнами и SPA

Компания Baden family планирует построить на территории Тюменской области сеть современных парк-отелей с термальными бассейнами, собственными пляжами, SPA-центрами и саунами.
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Тюмень

По словам гендиретора Инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова, в июле инвестор окончательно определится с перспективными площадками для своего бизнеса.

«Термальный курорт делает особую ставку на семейный отдых и на качество предоставляемых услуг. Развитие термальных курортов в нашем регионе одно из приоритетных направлений и такие инвесторы хорошо впишутся в термальную столицу России», — подчеркнул Пуртов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие два года построят два экоотеля с термальными источниками и SPA. Открытие первого такого отеля запланировано на 2024 год, второго — на 2025 год. По словам руководителя проектов в сфере экотуризма Национального Фонда по сохранению культурного наследия и развития устойчивого туризма Вадима Палия, Тюменская области является перспективным регионов для развития нового направления отдыха.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отель#Тюмень#Тюменская область
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