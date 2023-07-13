Отели с термальными бассейнами и SPA появятся в Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в ближайшие два года построят два экоотеля с термальными источниками и SPA. Открытие первого такого отеля запланировано на 2024 год, второго — на 2025 год. По словам руководителя проектов в сфере экотуризма Национального Фонда по сохранению культурного наследия и развития устойчивого туризма Вадима Палия, Тюменская области является перспективным регионов для развития нового направления отдыха.