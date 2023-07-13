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В Тюмени почти в два раза снизили стоимость земли в районе объездной

13 июля 2023, 04:15
Фото: ДОМ. РФ

Земли для застройки за объездной Тюмени продают в два раза дешевле

Восемь земельных участков в районе объездной дороги выставили на продажу в третий раз за последние два года тюменские власти.
Сюжет
Тюмень

Общая площадь земель составляет 17,76 гектаров, стоимость — 32,9 миллионов рублей. Ранее, в июне 2022 года земли пытались продать за 58 миллионов рублей, в сентябре они были выставлены на торги за 54,3 миллиона рублей. Оба аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.

В этот раз цена снижена более чем на 21 миллион рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 августа, подведение итогов запланировано на 18 августа 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что на данных землях будут возведены малоэтажные и среднеэтажные дома с дворами «без машин», СТО, магазины, заведения общепита.

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