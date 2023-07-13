В Тюмени почти в два раза снизили стоимость земли в районе объездной

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Общая площадь земель составляет 17,76 гектаров, стоимость — 32,9 миллионов рублей. Ранее, в июне 2022 года земли пытались продать за 58 миллионов рублей, в сентябре они были выставлены на торги за 54,3 миллиона рублей. Оба аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.
В этот раз цена снижена более чем на 21 миллион рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 14 августа, подведение итогов запланировано на 18 августа 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что на данных землях будут возведены малоэтажные и среднеэтажные дома с дворами «без машин», СТО, магазины, заведения общепита.