В Тюмени почти в два раза снизили стоимость земли в районе объездной

Общая площадь земель составляет 17,76 гектаров, стоимость — 32,9 миллионов рублей. Ранее, в июне 2022 года земли пытались продать за 58 миллионов рублей, в сентябре они были выставлены на торги за 54,3 миллиона рублей. Оба аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия поданных заявок.