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Тюменцам разрешили купаться еще в одном водоеме. Теперь безопасных мест 11

7 июля 2023, 03:40
Фото: 1MI

Жителям Тюменской области разрешили купаться в 11 водоемах

В преддверии жарких выходных тюменский Роспотребнадзор обновил список водоемов, признанных безопасными.
Сюжет
Тюмень

Официально жителям Тюменской области разрешено купаться на 11 водных объектах:

  • Акватория озера Верхнее Кривое (база отдыха Верхний Бор);
  • «Центр восстановительной медицины и реабилитации „Сибирь“ — акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;
  • Дельвер — акватория пруда Лесной (Тюмень, район ТЭЦ-2);
  • Акватория озера Андреевское (АНО ОСООЦ „Витязь“, 21 км Ялуторовского тракта);
  • Акватория озера Арсеньевское (4 км от с. Салаирка на территории Салаирского МО);
  • Акватория озера Полушинское (42 км автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области);
  • Акватория озера Нижнее Кривое (АНО ООЦСТ „Серебряный бор“);
  • Акватория озера Сингуль (МАУДО „Центр туризма и детского творчества“ города Ялуторовска);
  • Акватория озера Якушкино (АНО ООЦСТ „Серебряный бор“);
  • Озеро Малая Старица (ООО ДСОЛ „Дружба“).
  • Акватория озера б/н на 32 км Ирбитского тракта (Кулига парк).

В ведомстве отметили, что все водные объекты, не предназначенные для купания, органами местного самоуправления обозначены информационными аншлагами «Купание запрещено». Жителям региона настоятельно рекомендуют купаться только в разрешенных местах.

Ранее «Наш Город» писал, что с начала летнего сезона в Тюменской области утонули 14 человек, в том числе 4 ребенка. При этом, 7 трагедий произошло по причине купания в неотведенных местах.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Тюмень#Водоемы#Роспотребнадзор
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