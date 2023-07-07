Тюменцам разрешили купаться еще в одном водоеме. Теперь безопасных мест 11

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Официально жителям Тюменской области разрешено купаться на 11 водных объектах:
В ведомстве отметили, что все водные объекты, не предназначенные для купания, органами местного самоуправления обозначены информационными аншлагами «Купание запрещено». Жителям региона настоятельно рекомендуют купаться только в разрешенных местах.
Ранее «Наш Город» писал, что с начала летнего сезона в Тюменской области утонули 14 человек, в том числе 4 ребенка. При этом, 7 трагедий произошло по причине купания в неотведенных местах.