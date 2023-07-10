«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк

Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе дорогу на дикий пляж на озере Андреевское перекрыли военные. Были установлены шлагбаумы, выставлена охрана из курсантов ТВВИКУ. По предварительной версии, поводом для перекрытия автодороги стало катастрофическое загрязнение мусором прибрежной территории.