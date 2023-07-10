«Прямо по людям ездит»: отдыхающих на Андреевском озере напугал танк

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Андреевский пляж — излюбленное место отдыха горожан. Там всегда многолюдно, семьи едут на водоем с детьми.
«Прямо по людям едут. Вообще беспредел», — негодуют горожане.
По информации администрации Тюмени, земля в районе озера Андреевское принадлежит Министерству обороны. Здесь же находится учебных полигон Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
«Нашему Городу» удалось получить комментарий в ТВВИКУ по факту произошедшего инцидента с танком.
«Земля на озере Андреевском принадлежит Министерству обороны. Отдыхающие там люди находятся незаконно — купаться в этой части озера запрещено. Танк на озере Андреевском проехал для того, чтобы проложить дорогу в преддверии предстоящих учений. Людей он не задел. Но еще раз подчеркнем, что отдыхающие находятся на Андреевском незаконно», — пояснили в ТВВИКУ.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе дорогу на дикий пляж на озере Андреевское перекрыли военные. Были установлены шлагбаумы, выставлена охрана из курсантов ТВВИКУ. По предварительной версии, поводом для перекрытия автодороги стало катастрофическое загрязнение мусором прибрежной территории.