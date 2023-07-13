Для тюменской стримерши Жади сегодня определят меру пресечения

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Об этом сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области. Женщине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Истязание». Санкции данной статьи предусматривают либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы.
На данный момент следователи СКР допрашивают очевидцев, соседей, знакомых тюменки. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Ранее «Наш Город» писал, что ход и расследование дела тюменской стримерши находятся на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Дети женщины переданы в реабилитационный центр.