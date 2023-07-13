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Для тюменской стримерши Жади сегодня определят меру пресечения

13 июля 2023, 04:55
Фото: СУ СК России по Тюменской области
Тюменский суд сегодня определит меру пресечении для тюменской стримерши Жади, угрожавшей в прямом эфире в соцсетях убить своего 12-летнего сына.
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Тюмень

Об этом сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области. Женщине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Истязание». Санкции данной статьи предусматривают либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы.

На данный момент следователи СКР допрашивают очевидцев, соседей, знакомых тюменки. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «Наш Город» писал, что ход и расследование дела тюменской стримерши находятся на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Дети женщины переданы в реабилитационный центр.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Следственный комитет#Тюмень#Суд#Дети#Тюменская область
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