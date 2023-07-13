Для тюменской стримерши Жади сегодня определят меру пресечения

Об этом сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области. Женщине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Истязание». Санкции данной статьи предусматривают либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы.