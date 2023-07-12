Угрожавшую зарезать сына тюменскую стримершу нашли. Кто она?

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
В настоящее время женщиной занимается Следственный комитет, сообщили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по информации, размещенной в социальных сетях, об истязании несовершеннолетнего ребенка. Известно, что женщина является жительницей села Исетское, но на данный момент находится в Тюмени.
В СК отметили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее «Наш Город» писал, что в на этой неделе все городские паблики в Тюмени облетел отрывок стрима, на котором блогер по имени «Жади» на глазах у зрителей угрожала убийством своему сыну. Под «горячую руку» ребенок попал потому, что не захотел искать скотч для обезумевшей матери. Тюменкой заинтересовались сотрудники полиции, прокуратура, Следственный комитет.
Кроме того, комитет ГД по просвещению направил обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой заняться проверкой тюменской стримерши.