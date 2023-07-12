Угрожавшую зарезать сына тюменскую стримершу нашли. Кто она?

Ранее «Наш Город» писал, что в на этой неделе все городские паблики в Тюмени облетел отрывок стрима, на котором блогер по имени «Жади» на глазах у зрителей угрожала убийством своему сыну. Под «горячую руку» ребенок попал потому, что не захотел искать скотч для обезумевшей матери. Тюменкой заинтересовались сотрудники полиции, прокуратура, Следственный комитет.