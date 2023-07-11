19-летняя тюменка сняла порно с унижением 14-летнего подростка

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
По данным материалов суда, в сентябре прошлого года девушка сняла на видео иные действия сексуального характера с 14-летним подростком. С целью унижения школьника тюменка смонтировала видеоролик и отправила его на личную страницу потерпевшему.
В судебном заседании девушка вину признала и раскаялась. Суд назначил тюменке наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года, с установлением ограничений. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Армизонского района отправили на 3,5 года отправили в колонию общего режима жителя Армизонского района за секс с несовершеннолетней. Также мужчину обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.