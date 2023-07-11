19-летняя тюменка сняла порно с унижением 14-летнего подростка

В судебном заседании девушка вину признала и раскаялась. Суд назначил тюменке наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года, с установлением ограничений. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.