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19-летняя тюменка сняла порно с унижением 14-летнего подростка

11 июля 2023, 06:30

В Тюменской области 19-летняя девушка сняла порно с унижением 14-летнего подростка

19-летнюю жительницу Уватского района приговорили к трем годам условного срока за распространение порнографической информации с изображениями несовершеннолетних.
Сюжет
Тюмень

По данным материалов суда, в сентябре прошлого года девушка сняла на видео иные действия сексуального характера с 14-летним подростком. С целью унижения школьника тюменка смонтировала видеоролик и отправила его на личную страницу потерпевшему.

В судебном заседании девушка вину признала и раскаялась. Суд назначил тюменке наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года, с установлением ограничений. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Армизонского района отправили на 3,5 года отправили в колонию общего режима жителя Армизонского района за секс с несовершеннолетней. Также мужчину обязали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Порнография#Тюмень#Дети#Суд#Тюменская область
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