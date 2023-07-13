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Расследование дела тюменской стримерши взял на контроль Бастрыкин

13 июля 2023, 03:52
Фото: СУ СК России по Тюменской области
Расследование дела тюменской стримерши Жади взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Сюжет
Тюмень

Женщину обвиняют в издевательствах над своим 12-летним сыном, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В настоящее время ее личность установлена, она задержана, двое ее детей, в том числе 4-летний малыш, переданы в реабилитационный центр.

Руководителю СУ СК по Тюменской области Александру Кублякову поручено подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по защите прав ребенка. Исполнение поручения, а также ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «Наш Город» писал, что первый заместитель председателя Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова направляла на имя Александра Бастрыкина обращение с просьбой заняться делом тюменской стримерши.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Следственный комитет#Бастрыкин Александр#Тюмень#Дети#Тюменская область#Александр Бастрыкин
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