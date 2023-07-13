Расследование дела тюменской стримерши взял на контроль Бастрыкин

Руководителю СУ СК по Тюменской области Александру Кублякову поручено подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по защите прав ребенка. Исполнение поручения, а также ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.