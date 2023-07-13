Расследование дела тюменской стримерши взял на контроль Бастрыкин

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Женщину обвиняют в издевательствах над своим 12-летним сыном, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В настоящее время ее личность установлена, она задержана, двое ее детей, в том числе 4-летний малыш, переданы в реабилитационный центр.
Руководителю СУ СК по Тюменской области Александру Кублякову поручено подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по защите прав ребенка. Исполнение поручения, а также ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «Наш Город» писал, что первый заместитель председателя Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова направляла на имя Александра Бастрыкина обращение с просьбой заняться делом тюменской стримерши.