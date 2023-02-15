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Updated Сегодня, 07:05

«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь

15 февраля 2023, 07:05
Фото: 1MI

Арестанты тюменского СИЗО пожаловались на содержание в одной камере с людоедом

Арестанты тюменского следственного изолятора № 1 жалуются адвокатам на содержание в одной камере с каннибалом. По данным источника «Нашего города», сокамерники мужчины, обвиняемого по части 2 статьи УК РФ «Убийство», неоднократно слышали от него признания в людоедстве.
Сюжет
Тюмень

Сам арестованный тюменец рассказал соседям по камере, что уже второй раз привлекается к уголовной ответственности за убийство и каннибализм. Сокамерники, в числе которых обычные мошенники и хулиганы, заявляют адвокатам, что боятся каннибала.

«Нам приходится дежурить, когда он не спит, вдруг кинется. Из передачек ест только колбасу, зубами скрипит, нам жутко от этого», — рассказал один из задержанных своему защитнику.

На запрос «Нашего города» о содержании обвиняемых в убийстве и людоедстве в одной камере с обычными арестантами в УФСИН ответили, что таков порядок.

Фото: "Наш город"

Личность тюменского людоеда не раскрывают, но по открытым данным в Тюмени последний случай каннибализма был зафиксирован в 2007 году в Заречной части города. Гуляш и прочие блюда из человеческого мяса готовил хозяин так называемого притона для алкоголиков.

На мужчину силовики вышли случайно после того, как к ним поступило заявление о пропаже человека, отправившегося опохмелиться. Как выяснилось, тот ввязался в ссору с собутыльниками, в ходе которой получил смертельное ранение. Его тело закопали во дворе дома. Тогда же выяснилось, что эти собутыльники убили еще одного своего приятеля. Только тело закапывать не стали, а пустили на приготовление блюд. Причем ели они их не только сами, но и угощали всех своих гостей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#СИЗО#Каннибализм#УФСИН#Тюмень#Наказание#Жалоба#Тюменская область
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