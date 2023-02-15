«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Сам арестованный тюменец рассказал соседям по камере, что уже второй раз привлекается к уголовной ответственности за убийство и каннибализм. Сокамерники, в числе которых обычные мошенники и хулиганы, заявляют адвокатам, что боятся каннибала.
«Нам приходится дежурить, когда он не спит, вдруг кинется. Из передачек ест только колбасу, зубами скрипит, нам жутко от этого», — рассказал один из задержанных своему защитнику.
На запрос «Нашего города» о содержании обвиняемых в убийстве и людоедстве в одной камере с обычными арестантами в УФСИН ответили, что таков порядок.
Личность тюменского людоеда не раскрывают, но по открытым данным в Тюмени последний случай каннибализма был зафиксирован в 2007 году в Заречной части города. Гуляш и прочие блюда из человеческого мяса готовил хозяин так называемого притона для алкоголиков.
На мужчину силовики вышли случайно после того, как к ним поступило заявление о пропаже человека, отправившегося опохмелиться. Как выяснилось, тот ввязался в ссору с собутыльниками, в ходе которой получил смертельное ранение. Его тело закопали во дворе дома. Тогда же выяснилось, что эти собутыльники убили еще одного своего приятеля. Только тело закапывать не стали, а пустили на приготовление блюд. Причем ели они их не только сами, но и угощали всех своих гостей.