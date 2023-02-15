«Посадили в камеру с людоедом»: тюменские арестанты боятся за свою жизнь

На мужчину силовики вышли случайно после того, как к ним поступило заявление о пропаже человека, отправившегося опохмелиться. Как выяснилось, тот ввязался в ссору с собутыльниками, в ходе которой получил смертельное ранение. Его тело закопали во дворе дома. Тогда же выяснилось, что эти собутыльники убили еще одного своего приятеля. Только тело закапывать не стали, а пустили на приготовление блюд. Причем ели они их не только сами, но и угощали всех своих гостей.