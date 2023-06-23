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Можно жарить шашлыки? В Тюменской области отменен особый противопожарный режим

23 июня 2023, 07:05
Фото: 1MI

В Тюменской области отменен особый противопожарный режим

В Тюменской области с 26 июня отменен особый противопожарный режим. Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Тюмень
«В связи со стабилизацией пожарной обстановки в Тюменской области, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, отменить особый противопожарный режим. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях. Настоящее постановление вступает в силу с 26.06.2023», — указано в опубликованном документе.

Особый противопожарный режим действовал на территории региона с 3 апреля 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что жителям Тюмнской области разрешили ходить в лес. С 25 июня отменен запрет на посещение лесов. Запрет на разведение открытого огня в лесу сохранен.

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#Валентина Бурнашева#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Особый противопожарный режим#Тюменская область#Александр Моор
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