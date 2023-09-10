В Тюмени открылись избирательные участки

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
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Updated Сегодня, 03:02
В этом году жителям региона предстоит выбрать губернатора Тюменской области и депутатов в местные представительные органы.
На должность губернатора заявлено четыре кандидата: от политической партии «Единая Россия» Александр Моор, от партии КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР Денис Садовников и от «Справедливой России — За правду» Владимир Пискайкин.
В единый день голосования состоятся выборы депутатов Тюменской городской Думы восьмого созыва. Горожанам предстоит выбрать 36 депутатов, 10 из которых пройдут по партийным спискам, а 26 — по округам. Большая часть претендентов-«одномандатников» выдвинуты политическими партиями. В общей сложности на кресла депутатов претендуют более 100 человек.
Сегодня же состоятся довыборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 (Калининскому г. Тюмени) и № 20 (Восточному г. Тюмени) и 33 муниципальные избирательные кампании в Абатском, Армизонском, Вагайском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тобольском, Аромашевском, Ивкуловском, Омутинском, Сладковском, Ялуторовском и других районах.
Предварительные итоги голосования в Тюменской области будут подведены в понедельник, 11 сентября.
В этом году на 377 избирательных участках будут работать 750 видеокамер. Более 160 участков, оборудованных видеокамерами, расположены в Тюмени. Их разместят так, чтобы не нарушать тайну голосования.
На избирательных участках будут работать порядка двух тысяч общественных наблюдателей. В в тюменском Дворце творчества и спорта «Пионер» в течение всего дня будет работать Центр общественного наблюдения. Он будет открыт, как для общественных наблюдателей, кандидатов, партий, так и всех желающих.
В центре установлена видеостена, состоящая из восьми плазменных панелей, на которых в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий. Завершится трансляция только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию.
В Тюмени на 111 избирательных участках из 315 в единый день голосования установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).
В день выборов в Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится викторина «Знай свой край», участники которой смогут выиграть квартиры, автомобили, бытовую технику и прочие призы.
Конкурс пройдет в два этапа. Первый начнется в 8:30 утра и завершится в 19:00 вечера. Победители первого тура, ответившие правильно на все вопросы, смогут получить бытовую технику, туристические пакеты, футболки, сертификаты и много другое, а также побороться во втором туре за приз в виде квартиры или автомобиля. Проведение второго этапа запланировано в прямом эфире на телеканале «Тюменском времени». Трансляции состоятся в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 20:00 часов.
Также в рамках фестиваля «Тюменская осень» на городских площадках пройдет гастроужин «Вкусы Тюменской осени». Свои блюда свои блюда тюменцам представят 16 ресторанов.