nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:02

Updated Сегодня, 03:02

В Тюмени открылись избирательные участки

В Тюмени открылись избирательные участки

10 сентября 2023, 03:02
Фото: 1MI
В Тюменской области открылись более 1 тысячи избирательных участков. 315 из них расположены в Тюмени. Отдать свой голос жители региона могут до 20:00.
Фото: 1MI

Кого будем выбирать

В этом году жителям региона предстоит выбрать губернатора Тюменской области и депутатов в местные представительные органы.

На должность губернатора заявлено четыре кандидата: от политической партии «Единая Россия» Александр Моор, от партии КПРФ Иван Левченко, от ЛДПР Денис Садовников и от «Справедливой России — За правду» Владимир Пискайкин.

В единый день голосования состоятся выборы депутатов Тюменской городской Думы восьмого созыва. Горожанам предстоит выбрать 36 депутатов, 10 из которых пройдут по партийным спискам, а 26 — по округам. Большая часть претендентов-«одномандатников» выдвинуты политическими партиями. В общей сложности на кресла депутатов претендуют более 100 человек.

Сегодня же состоятся довыборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 (Калининскому г. Тюмени) и № 20 (Восточному г. Тюмени) и 33 муниципальные избирательные кампании в Абатском, Армизонском, Вагайском, Ишимском, Нижнетавдинском, Тобольском, Аромашевском, Ивкуловском, Омутинском, Сладковском, Ялуторовском и других районах.

Предварительные итоги голосования в Тюменской области будут подведены в понедельник, 11 сентября.

Фото: 1MI

Как будет проходить процесс выборов

В этом году на 377 избирательных участках будут работать 750 видеокамер. Более 160 участков, оборудованных видеокамерами, расположены в Тюмени. Их разместят так, чтобы не нарушать тайну голосования.

На избирательных участках будут работать порядка двух тысяч общественных наблюдателей. В в тюменском Дворце творчества и спорта «Пионер» в течение всего дня будет работать Центр общественного наблюдения. Он будет открыт, как для общественных наблюдателей, кандидатов, партий, так и всех желающих.

В центре установлена видеостена, состоящая из восьми плазменных панелей, на которых в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий. Завершится трансляция только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию.

В Тюмени на 111 избирательных участках из 315 в единый день голосования установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

Фото: 1MI

Подарки для тюменцев

В день выборов в Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится викторина «Знай свой край», участники которой смогут выиграть квартиры, автомобили, бытовую технику и прочие призы.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый начнется в 8:30 утра и завершится в 19:00 вечера. Победители первого тура, ответившие правильно на все вопросы, смогут получить бытовую технику, туристические пакеты, футболки, сертификаты и много другое, а также побороться во втором туре за приз в виде квартиры или автомобиля. Проведение второго этапа запланировано в прямом эфире на телеканале «Тюменском времени». Трансляции состоятся в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 20:00 часов.

Также в рамках фестиваля «Тюменская осень» на городских площадках пройдет гастроужин «Вкусы Тюменской осени». Свои блюда свои блюда тюменцам представят 16 ресторанов.

Читайте также:
В Тюмени проверили воздух на вредность. Результатам вы удивитесьТюменцу грозит миллионный штраф за вылов кранокнижного осетра«Это не гранола и не киш»: тюменцы возмущены питанием детей в школе
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Выборы#Избирательные участки#Выборы губернатора
Подпишитесь
Тюменец предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке
8 сентября, 09:29
Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть
7 сентября, 11:30
Нового начальника УМВД в Тюмени назначат до конца осени
8 сентября, 04:32
Тюменки стали чаще искать работу. Почему?
8 сентября, 07:17
38-летний тюменец попал на СВО из колонии и пропал
8 сентября, 12:48
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 10 и 11 сентября
8 сентября, 14:43