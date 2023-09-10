В Тюмени открылись избирательные участки

Конкурс пройдет в два этапа. Первый начнется в 8:30 утра и завершится в 19:00 вечера. Победители первого тура, ответившие правильно на все вопросы, смогут получить бытовую технику, туристические пакеты, футболки, сертификаты и много другое, а также побороться во втором туре за приз в виде квартиры или автомобиля. Проведение второго этапа запланировано в прямом эфире на телеканале «Тюменском времени». Трансляции состоятся в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 20:00 часов.