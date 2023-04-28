Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот

На территории фермы живут страусы, енотовидные собаки, лисы, пони, лошади, кролики и другие животные. И на всех нет лицензии уже 2 года. Ранее Россельхознадзор уже наведовался с проверкой на ферму и составлял аналогичный протокол, который также был передан в суд. Но тогда, в 2021 году, иск не был удовлетворен. Наталья смогла доказать, что определение ее предприятия — ошибочно.