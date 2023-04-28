Арбитражи апреля: страусы-нелегалы, интимная парикмахерская и крупный банкрот

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
В арбитражный суд в апреле поступило заявление Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, специалисты обнаружили, что ферма «Тюменский страус», которая принадлежит Наталье Демченко, работает без лицензии на организацию зоопарка, а точнее «использование животных в культурно-зрелищных целях». Штраф за это нарушение составить 100 тысяч рублей.
Судом было решено возбудить производство по делу. Однако за предпринимательницу и ее животных вступился уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Меньщиков, он уверен, что к «зоопарку» ферма Демченко не имеет никакого отношения.
На территории фермы живут страусы, енотовидные собаки, лисы, пони, лошади, кролики и другие животные. И на всех нет лицензии уже 2 года. Ранее Россельхознадзор уже наведовался с проверкой на ферму и составлял аналогичный протокол, который также был передан в суд. Но тогда, в 2021 году, иск не был удовлетворен. Наталья смогла доказать, что определение ее предприятия — ошибочно.
Вдобавок у Демченко имеется письмо Минсельхоза, в котором указано, что женщина может не лицензировать животных, так как на ее ферме нет тех, кто подлежит обязательному лицензированию.
Меньщиков пойдет отстаивать ферму вместе с Демченко в суде 17 мая 2023 года.
В ходе проверки тюменские полицейские заглянули в «Студию 83». Место оказалось крайне интересным. «Наш город» обнаружил, что, по документам, компания специализируется на «предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты», однако сайт «Студии 83» не похож на парикмахерскую, из услуг там лишь интимные массажи разных видов.
Но Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тюмени зафиксировало не это, а продаже алкогольной продукции без лицензии. С таким иском правоохранители обратились в суд. И его скорее всего удовлетворят, так как еще в 2019 году руководство заведение пыталось получить лицензию на продажу алкоголя, но департамент потребительского рынка отказался выдавать документ. Это решение даже пытались обжаловать, но безуспешно.
Сейчас директором организации числится Антон Ваганов, но на 36,5% заведение принадлежит Таисии Поповой, которая владеет и другими «Студиями», в Новосибирске, Симферополе и Перми. Все копании имеют аналогичную отрасль работы.
Причем дело весьма прибыльное — за 2021 года тюменская студия заработала 23,8 миллиона рублей. Тюменские юристы уверены, что при специальной проверке на компанию можно уличить и в нарушении уголовного кодекса Российской Федерации — за оказание услуг интимного характера.
Самым громким арбитражным делом апреля стало банкротство компаний Лисовиченко, который ранее занимал пост директора Антипинского НПЗ. Отметим, что этотзавод сейчас является крупнейшим должником Тюменской области — 25,3 миллиарда рублей. Это 55,8% от общего налогового долга региона, который составляет 45,4 миллиарда рублей.
Но в апреле заявление поступили на банкротство других двух компаний Лисовиченко — это «Нео Ком» и «Рост Гриб». Иск к рассмотрению суд принял, однако исход неизвестен, ибо ранее эти фирмы уже пытались обанкротить, но судом иски были отклонены.
Сейчас за двумя компаниями числится суммарный долг в 22,1 миллиона рублей, что. не так значительно, по сравнению с Антипинским НПЗ.
Но владелец фирм вряд ли явится в зал заседаний, еще в 2021 году Руслан Елканов, адвокат Геннадия Лисовиченко, рассказал, что его подзащитный просит политубежище в Италии.
«В мае итальянское правосудие вынесло постановление по поводу экстрадиции — дан бессрочный запрет на экстрадицию. По экстрадиции вопрос закрыт окончательно», — объяснял «Нашему Городу» Елканов.
Вероятно и сейчас Лисовиченко находится в Италии. Его дело берет начало еще в 2019 году, когда СУ СК по Тюменской области возбудил уголовное дело из-за того, что бизнесмен причинил заводу ущерб — более 35 миллионов рублей тем. Он заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества АНПЗ — продал железнодорожные пути к АНПЗ по цене, сниженной на 15 млн рублей, а также мог выписывать себе миллионные премии.