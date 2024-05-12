Итоги недели: паводок, День Победы, завершение отопительного сезона и магнитные бури

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
На этой неделе уровень воды в Ишиме начал снижаться в Казанском, Абатском, Викуловском и Ишимском районах. В настоящее время в районе Ильинки опустился ниже критической отметки в 800 сантиметров и 796 см выше нуля поста.
Отмечается стабильное снижение уровня Ишима также в Абатском, Викуловском и Ишимском районе. В последнем муниципалитете сегодня уже приступили к разбору временных защитных насыпей.
В Абатском и Викуловском районах насыпи демонтировать пока не планируют — уровень воды все еще высокий. Но постепенно территории освобождаются от паводка.
В тоже время в Тюменской области интенсивно прибывает вода в Тоболе — в Заводоуковском городском округе большая вода уже подтопила несколько участков дорог. По словам губернатора Моора, пик паводка на Тоболе ожидается в середине мая.
Сложность в том, что Тобол — река достаточно извилистая, а в процессе формирования извилистого русла большую роль играют поперечные течения. Для таких рек частым явлением считается полное несовпадение орографической и гидрографической извилистости. Поэтому Тобол может свободно перемещать свое русло на большом пространстве, образуя обширную пойму, изобилующую старицами.
Сейчас паводок в Тоболе пошел по старому руслу, но до жилых домов большая вода пока не дошла. Губернатор Моор отчитался о том, что вся предварительная работа была проделана. Заранее в муниципалитете замерили высоты, с учетом этих данных где-то сделали насыпи, где-то нарастили существующие дамбы. Благодаря этому воду удалось отвести от домов.
Однако общественник Алексей Савоськин предположил, что из-за непредсказуемого паводка на Тоболе под угрозой может оказаться Тюмень и студенческий кампус, который строится в непосредственной близости к Туре.
«Кампус тоже в старом русле. Вернётся цикл наводнения по Туре и вода пойдёт в старое русло, а значит — в кампус», — отметил Савоськин.
Что касается сроков окончания паводка, то по словам эколога Светланы Степиной, пик половодья в Тоболе обычно приходится на май и июнь, поэтому пока расслабляться рано.
В праздничный день 9 мая небесная канцелярия жителей Тюмени не радовала солнцем. С самого утра в областной столице шел дождь, однако непогода не помешала тюменцам принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы.
Прихватив зонты тысячи людей пришли возложить цветы к Вечному огню и отметить особенно значимый для истории страны день. С самого утра тюменцы шли к Вечному огню у памятника «Скорбящая мать и молодой воин». Горожане приходили с цветами, георгиевскими ленточками, флагами и портретами ветеранов.
Тюменцы с удовольствием посещали выставку военной техники на площади у Технопарка, выставку оружия на площади 400-летия Тюмени, концерты и т. д.
Всего в Тюмени в праздничный день 9 мая было организовано порядка 1,5 тысячи различных мероприятий — инициативные тюменцы даже прошли по улицам с портретами ветеранов. Завершился день проходом военной техники по улицам Тюмени.
В Тюмени на этой неделе официально завершили отопительный сезон. Соответствующее постановление 8 мая подписал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
На этой же неделе стал известен график отключения горячей воды в областной столице по районам в рамках проведения гидравлических испытаний на сетях. Согласно документу, старт опрессовкам будет дан 20 мая.
И первыми без горячей воды останутся жители Лесобазы и Заречной части города. Горячее водоснабжение с 20 мая по 2 июня будет отсутствовать в домах по улицам Эрвье, Жигулевской, Промышленной, Мельникайте, Елизарово, Газовиков, Щорса, Заречного и Тихого проездов, Новгородской, Тимофея Кармацкого, Вересковой, Домостроителей, Западносибирской, Лесопарковой, Казачьи Луга, Мебельщиков, Камчатской, Одесской, Гилевской рощи, Старого Тобольского тракта, Циолковского, Водников, Госпаровской, Пристанской, Ванцетти, Челюскинцев, 2-й Луговой, Муравленко, Щербакова, Розы Люксембург и т. д.
На этой неделе стало известно, что Денис Ячменев продолжит свою карьеру в казанском клубе «Ак Барс» из КХЛ. Он будет отвечать за нападающих. Об этом сообщил в интервью новый главный тренер «Барса» Анвар Гатиятулин.
Денис Ячменёв — российский хоккеист, нападающий, тренер. Пост главного тренера тюменского «Рубина» он занимал с 2021 года. Свою профессиональную карьеру Ячменев начал в 2001 году составе клуба OHL «Норт-Бэй Сентенниалс». В 2002 году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 200 номером клубом «Флорида Пантерз», но в лиге так и не сыграл.
Следующий сезон так же провёл в OHL за клуб «Сагино Спирит», после чего вернулся в Россию, где непродолжительное время играл за «Амур», «Сибирь», «Трактор» и «Рубин». В сезоне 2017/2018 выступал за «Чэнтоу», но потом снова вернулся в Тюмень. Летом 2021 года занял пост главного тренера ХК «Рубин».
Магнитная буря силой семь баллов обрушилась вечером 10 мая на Землю. В течение дня пятницы геомагнитный шторм усиливался — к трем часам дня сила геоударов достигла 5 баллов, к девяти вечера семи баллов, к двенадцати часам ночи — восьми баллов. Накануне, 11 мая, геомагнитный шторм достиг максимума.
Причиной сильнейшей магнитной бури стали вспышки на Солнце, произошедшие 8 мая. Ученые зарегистрировали 15 вспышек, в том числе две высочайшего класса Х. По информации специалистов, это самый сильный выброс энергии, зарегистрированный с начала мая.
Результатом активности на Солнце стал не только мощный геошторм, но и полярные сияния, которые наблюдали жители всех стран.
В Тюменской области полярными сияниями жители региона любовались две ночи подряд — с 10 на 11 мая и с 11 на 12 мая.
В настоящее время магнитное поле Земли до сих пор неспокойно — магнитный геошторм продолжается. Ученые сообщают, что магнитная буря продлится до 14 мая.
В Тюменской области с 9 мая бушует непогода — уже третий день подряд на юге региона дует ураганный ветер, скорость которого доходит до 23 м/с, идут дожди, в отдельных районах град.
И по прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки милости от небесной канцелярии ждать не стоит — метеорологи прогнозируют на юге региона сегодня ночью сильные дожди, штормовой ветер до 18-23 м/с. В понедельник, 13 июня, по всей области ожидаются дожди, местами грозы и град.
Скорость ветра будет достигать 18-23 м/с. Днем термометры покажут +7….+12, местами до +18…+22, в ночные часы ожидаются заморозки — температура воздуха опустится до -2.