Итоги недели: паводок, День Победы, завершение отопительного сезона и магнитные бури

Денис Ячменёв — российский хоккеист, нападающий, тренер. Пост главного тренера тюменского «Рубина» он занимал с 2021 года. Свою профессиональную карьеру Ячменев начал в 2001 году составе клуба OHL «Норт-Бэй Сентенниалс». В 2002 году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 200 номером клубом «Флорида Пантерз», но в лиге так и не сыграл.