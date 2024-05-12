Уровень воды в Ишиме опустился ниже критической отметки

В Ишиме в районе Ильинки уровень воды снизился на 3 сантиметра и опустился ниже критической отметки 800 сантиметров — сегодня уровень воды составляет 796 сантиметров. В районе города Ишим уровень снизился на 10 сантиметров — до 921 см. В Абатском районе уровень воды составил 11,55 метра (минус 11 см за сутки), в Викулово — 11,37 метра (минус 7 сантиметров за сутки).