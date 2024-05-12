Уровень воды в Ишиме опустился ниже критической отметки

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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Updated Сегодня, 03:43
В Иевлево уровень повысился на 8 сантиметров (638 сантиметров), в Упорово снизился на 5 сантиметров — до 856 сантиметров.
В Иртыше в районе Тобольска уровень повысился на 9 сантиметров — до 615 сантиметров выше нуля поста, в Демьянском и Увате — на 13 и 10 сантиметров соответственно, до 825 и 10,18 метра.
В Ишиме в районе Ильинки уровень воды снизился на 3 сантиметра и опустился ниже критической отметки 800 сантиметров — сегодня уровень воды составляет 796 сантиметров. В районе города Ишим уровень снизился на 10 сантиметров — до 921 см. В Абатском районе уровень воды составил 11,55 метра (минус 11 см за сутки), в Викулово — 11,37 метра (минус 7 сантиметров за сутки).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области затопленными остаются более 700 домов в 64 населенных пунктах, а также более 35 участков автомобильных дорог.