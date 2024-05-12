Более 114 тысяч рублей: сколько зарабатывают в месяц тюменские медики

В Ямало-Ненецком автономном округе младший и средний медперсонал в 2023 году зарабатывали по 129 и 128 тысяч рублей соответственно, в Югре — 88 тысяч и 86,9 тысяч рублей соответственно. В Свердловской области — 52,5 тысячи и 51,4 тысячи рублей, в Челябинской — 47,7 тысячи и 44,6 тысячи рублей, в Курганской — 42,2 тысячи и 41 тысячу рублей соответственно.