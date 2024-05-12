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Updated Сегодня, 11:07

Росстат рассекретил информацию о зарплатах тюменских врачей

Более 114 тысяч рублей: сколько зарабатывают в месяц тюменские медики

12 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI

Росстат рассекретил информацию о зарплатах тюменских врачей

У тюменских врачей выросли зарплаты. По итогам 2023 года средний заработок достиг 114,5 тысячи рублей, что выше среднероссийского показателя почти на 1 тысячу рублей. Такие данные предоставил Росстат.

Среди регионов УрФО, Тюменская область по размеру заработной платы врачей занимает третье место — на первых двух находятся Ямал и Югра (256 тысяч и 173,4 тысячи рублей соответственно). Врачи Свердловской области в 2023 году в среднем зарабатывали 105,3 тысячи, Челябинской области — 95,8 тысячи рублей, Курганской — 88,6 тысячи рублей.

Средний медицинский персонал в Тюменской области в среднем получал в 2023 году 58 тысяч рублей (по России в среднем — 54,6 тысячи рублей), младший медперсонал — 56,4 тысячи рулей (по России в среднем — 47,5 тысячи).

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В Ямало-Ненецком автономном округе младший и средний медперсонал в 2023 году зарабатывали по 129 и 128 тысяч рублей соответственно, в Югре — 88 тысяч и 86,9 тысяч рублей соответственно. В Свердловской области — 52,5 тысячи и 51,4 тысячи рублей, в Челябинской — 47,7 тысячи и 44,6 тысячи рублей, в Курганской — 42,2 тысячи и 41 тысячу рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на сотрудников на неполный рабочий день. За год число таких вакансий увеличилось в 2,7 раза.

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