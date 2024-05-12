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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В Тюменской области опять испортится погода

Погода в Тюменской области опять испортится. Все начнется сегодня ночью

12 мая 2024, 10:33
Фото: 1MI

В Тюменской области опять испортится погода

Метеорологи прогнозируют на юге региона сегодня ночью сильные дожди, штормовой ветер до 18-23 м/с. В понедельник, 13 июня, по всей области ожидаются дожди, местами грозы и град.

Скорость ветра будет достигать 8-13 м/с с порывами до 18-23 м/с. Днем термометры покажут +7….+12, местами до +18…+22, в ночные часы ожидаются заморозки — температура воздуха опустится до -2.

Вторник, 14 мая, пройдет без существенных осадков, ветер утихнет до 5-10 м/с (порывы будут достигать 14 м/с). В светлое время суток столбики термометров покажут +10…+15, максимальная ночная температура воздуха составит -3…+2.

В Тюмени в понедельник ожидается пасмурная погода, дожди в первой половине дня. Днем ожидается +7…+8, в ночные часы до +2. Ветер будет дуть со скоростью 6-7 м/с. Во вторник, 14 мая, день пройдет при переменной облачности, в областной столице потеплеет до +9…+12. Осадки в этот день маловероятны.

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