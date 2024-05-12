Погода в Тюменской области опять испортится. Все начнется сегодня ночью

В Тюмени в понедельник ожидается пасмурная погода, дожди в первой половине дня. Днем ожидается +7…+8, в ночные часы до +2. Ветер будет дуть со скоростью 6-7 м/с. Во вторник, 14 мая, день пройдет при переменной облачности, в областной столице потеплеет до +9…+12. Осадки в этот день маловероятны.