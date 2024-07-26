Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?

Арбузы сейчас лежат на прилавках гипермаркетов, придомовых магазинчиков и фруктово-овощных ларьков. Всюду продавцы уверяют, что сезон уже «пошел» и все плоды очень сладкие и их можно смело брать. Однако не всегда эти слова оказываются правдой и даже втридорога можно купить арбуз, который потом останется только выбросить. А потому давайте разбираться, как не промахнуться с покупкой.