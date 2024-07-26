Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Арбузы сейчас лежат на прилавках гипермаркетов, придомовых магазинчиков и фруктово-овощных ларьков. Всюду продавцы уверяют, что сезон уже «пошел» и все плоды очень сладкие и их можно смело брать. Однако не всегда эти слова оказываются правдой и даже втридорога можно купить арбуз, который потом останется только выбросить. А потому давайте разбираться, как не промахнуться с покупкой.
Арбузы в этом году в Тюмени заметно подорожали. Если прошлым летом цена за килограмм составляла примерно 30-35 рублей, то в этом году — 40-50 рублей. Разумеется можно найти варианты и подороже.
Но цену и в 39,99 рублей нельзя назвать объективно самой низкой, ведь такая стоимость указана с учетом временной скидки, которую предоставляют покупателям в «Пятерочке». Без нее за арбуз пришлось бы платить по 49,99 за килограмм. Указано, что плоды отечественного производства.
В соседнем «Магните» за килограмм просят уже почти 48 рублей. Цена фиксированная без скидки. Говорят, что и здесь арбузы отечественного производства.
В магазинах «овощи и фрукты» которые располагаются в каждом районе, цены разнятся. Но в ларьке, располагающимся в районе «Суходолья» за килограмм продавец просит 45 рублей. Однако он также указывает, что может сделать скидку. Здесь арбузы привезены из Казахстана и Узбекистана, сотрудник говорит, что отечественные «астраханские» варианты, которые так ценят местные жители, появятся только к осени.
В гипермаркетах цены тоже сильно разнятся. Так, в «Ашане» можно урвать килограмм арбуза и за 30 рублей (точнее за 29,99), но без скидки он стоит 49,99. А потому мы решили не отдавать ему титул «самого дешевого». А в «METRO» сразу просят за кило почти 45 рублей (44,90).
Если смотреть цены в магазинах без учета скидок, то наиболее выгодная цена в ларьках у дома и гипермаркете «METRO». Однако в прошлом году цены были куда ниже. Удорожание специалисты связывают с неурожайным годом, транспортными проблемами и санкциями, которые повлияли на процессы закупки семян.
Цена для многих тюменцев не является определяющим фактором при покупке плода. Многие готовы переплатить, чтобы «открыть» дома хрустящий, ароматный и сладкий арбуз.
Заметно, что жители города отдают предпочтения фруктово-овощным ларькам и не так охотно берут арбузы в сетевых магазинах. Часто такой выбор объясняется тем, что в ларьке «все слаще». К тому же можно потом прийти и пожаловаться продавцу, если плод не угодит своим вкусом.
«Тут продавец сам выбирает тебе арбуз, гарантирует его качество. Он знает, если продаст фигню, то к нему уже люди не пойдут. Да и сколько брала фруктов и ягод в специализированных магазинах, всегда вкусно и сладко, еще и выбор огромный. А в сетевых магазинах каждый раз — лотерея», — рассказала «Нашему городу» тюменка Кристина Бабинова.
Продавец в ларьке, действительно, говорит о том, что все его арбузы гарантировано сладкие. Для того, чтобы это подтвердить, он предложил выбрать один из них, чтобы тут же его разрезать. Оказалось, что сотрудник фруктово-овощного магазинчика не обманул.
Гарантом хорошего вкуса продавец считает казахстанское производство. Также он хвалит арбузы из Узбекистана. Но считает, что для российских арбузов сезоне еще не наступил, они будут такими же вкусными и сладкими только к сентябрю. Некоторые посетители ларька также подтверждали слова мужчины.
Однако также известно, что человек, умеющий выбирать арбуз, найдет достойный плод в любом месте. Получится может не с первого раза, этот навык приходит с опытом.
Специалисты рекомендуют в первую очередь брать арбузы весом от 5 до 10 килограммов. Ягоды поменьше скорее всего недозревшие или неудачные и с большей вероятностью будут безвкусными. Такими же могут оказаться огромные арбузы более 10 килограммов, так как есть вероятность того, что они «искусственно накачаны».
Также хвостик арбуза должен быть сухим, не зеленым. Но также он не должен крошиться.
На хорошем арбузе должно быть желтовато-оранжевое пятно. Если оно белое, то считается, что арбуз не очень хорош. При постукивании по плоду должен раздаваться глухой, глубокий звук.