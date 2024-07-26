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Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения

Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения

26 июля 2024, 08:13
Фото: 1MI
Контрактник с позывным Арес служит в 74-й гвардейской мотострелковой бригаде. Во время боя мужчина получил осколочное ранение от взрыва кассетного боеприпаса.

Тюменец участвовал в освобождении Авдеевки, которую украинские боевики успели превратить в непреступную крепость.

«Авдеевка была взята за 20 дней. Я принимал участие в штурме. Многие были уверены в том, что в Авдеевке не осталось ни одного мирного жителя. Оказалось, что все-таки люди остались, как минимум 700 или даже 1000 человек. Они прятались в подвалах. И первую реакцию при виде нас передать невозможно. Нас там долго ждали», — рассказал боец «Вслух.ру».
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По его словам, противник минирует все подряд, в том числе и трупы павших солдат, причем чаще всего своих, поэтому все тела первыми обследуют саперы. Бойцы стараются надевать берцы с подошвами из кевлара и каждый из них знает, что делать при ранении.

«При желании, можем и шнурком себя зажгутовать. На самом деле, обычные жгуты отлично себя зарекомендовали. Лучше всяких турникетов! При ранении самое главное — остановить кровь. При тяжелом ранении я сам себе оказал первую помощь и вышел на пункт эвакуации», — говорит Арес.
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Тюменец получил осколочные ранения после взрыва кассетного боеприпаса. Врачи насчитали пять осколков в ноге и один — в челюсти.

«Сразу после ранения не чувствуешь боли в течение 15-20 минут. Ты на адреналине, учащается сердцебиение. Такое ощущение, что сердце готово выпрыгнуть. В таком состоянии сложно себя контролировать. По крайней мере, не всем это удается: паникуют, пугаются. Для того чтобы успокоиться, нужно сделать три глубоких вдоха и три глубоких выдоха. Реально помогает. Успокаиваемся, обрабатываем по возможности раны. Обязательно нужно остановить кровь. У меня артерии оказались не задеты, поэтому я просто забинтовал раны. Дальше ждем эвакуацию, либо пробуем выходить сами», — поделился боец.
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Мужчина утверждает, что однажды лично видел, как сработало предчувствие.

«Есть чувство самозащиты, иногда оно срабатывает. Ребята копали окоп. Один из них забеспокоился. Говорит: „За мной кто-то смотрит. Снайпер что ли? Не буду дальше копать“ и ушел. Никто не поверил — был бы снайпер, уже бы выстрелил. А через полчаса из блиндажа вышел один из молодых парней, и в него выстрелил вражеский снайпер. Очевидно, принял его за молодого офицера», — рассказал Арес.

Тюменец находится в зоне СВО уже больше года, он награжден медалью «За отвагу». Помимо Авдеевки и Водяного, мужчина также принимал участие в освобождении Кременной.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец вернулся домой после украинского плена. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

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