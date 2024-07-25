Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Многие специалисты ждали, что льготную ипотеку под 8% заменит ряд более локальных программ. Однако уже месяц взять квартиру по сниженной ставке могут только люди, попадающие под критерии «Семейной ипотеки» или «IT-ипотеки». На фоне этого продажи квартир в новостройках рухнули и на рынке отмечались негативные тенденции, о чем говорит глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Первые две недели июля прошли очень плохо. Две недели — это уже серьезный индикатор, но если третья такой же будет, то это точно тенденция», — сообщил Хусаинов.
Он говорил о том, что ипотека под 20% — ноша непосильная. Ведь, например, в Африке, базовые ставки в районе 5-7%. А у нас такую роскошь могут получить лишь две категории граждан — семьи с детьми и работники сферы IT. Еще больше жути нагонял анонс грядущего заседания ЦБ, где, по некоторым прогнозам, могут поднять ключевую ставку поднимут с 16% до 18%.
На фоне таких прогнозов многие специалисты говорят о том, что рынок ждет крах и цены на новостройки рухнут. Однако специалист по недвижимости Максим Пронин говорит о том, что такие прогнозы не особо реалистичны.
«Многие уж очень сильно сгущают тучи. Квартиры покупают. Застой в первые недели во многом был связан с неопределенностью. Люди ждали новых программ, но пока нам ничего не предложили. Но надо понимать, что та же IT-ипотека — это программа для сотрудников аккредитованных IT-компаний, которых у нас уйма. Многие не понимают, что дял этого не нужно занимать должность, связанную с IT. „Семейка“ та же очень широкая, это позволит удержать рынок», — уверен эксперт.
О том, что ситуация не так критична, как казалось, говорил недавно и Хусаинов. Он отметил, что ситуация к сегодняшнему дню стала оптимистичнее.
«Мы фиксируем возвращение входящего потока. На сегодня ситуация сложная, но темп оздоровления идет точно выше ожиданий. Поэтому будем следить за развитием событий!», — отметил глава «Этажей».
По словам Пронина, «любители сгустить тучи» уже говорят о том, что цены на новостройки постепенно начинают снижаться и к осени ожидается падение чуть ли не на 10%. Однако в Тюменской области ждать такого явления точно не стоит, цены продолжат расти и ниже нынешних точно не опустятся.
«Цены все это время растут. Кто-то говорит, что сейчас чуть ли не по цене „котлована“ можно купить квартиру, которая сдастся в следующем году, но это все сказки. Квартиры за последние 3 месяца по мере строительства выросли в цене на 7-10%. Динамика сохраняется, квартиры покупают», — уверяет Пронин.
На вторичном рынке ситуация тоже складывается не в пользу покупателей и цены вряд ли будут снижаться. Специалист, занимающийся продажей вторичной недвижимости, Кирилл Фарино говорит о том, что сейчас собственники не готовы снижать цены, а напротив, завышают их в некоторых случаях.
«Если еще в период „Льготной ипотеки“ люди хотели побыстрее прожать свое жилье, чтобы успеть взять новостройку, то сейчас им спешить некуда. А рост цен в новостройках задает тон и вторичному рынку. К тому же сейчас условия во многом сравнялись. Рычагом повышения цен служит то, что при схожих условиях готовое жилье для покупателя оказывается выгоднее, так как часто не требует серьезных затрат на ремонт. А потому многие накидывают сверху за это процент», — объясняет риелтор.
Однако «вторичку» по низкой цене все же можно найти, однако для этого придется регулярно мониторить рынок, потому что такие предложения обычно связаны с экстренной продажей недвижимости для переезда или, например, для раздела имущества.
Массово сейчас обсуждается, сколько жителям регионов теперь нужно копить на квартиры с учетом их постоянного роста. Любопытно, что на круглом столе РИА заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил, что коэффициент доступности жилья составляет примерно 3,4 года. То есть именно за такой срок семья из 2 работающих человек может накопить на квартиру, если на тратить зарплату на иные нужды. Так ли это на самом деле?
Средняя зарплата в Тюмени — примерно 70 тысяч рублей (хоте медианная — 40 тысяч рублей). Если в семье работают 2 взрослых, то они получают 140 тысяч рублей и из этого мы вычтем прожиточный минимум на необходимые ежемесячные траты, а это 15 453 рубля. Получится 124 547 рублей. При откладывании этой суммы, в год можно накопить 1 494 564 рубля, чего, кстати, хватит на первоначальный взнос по ипотеке на «однушку» или «евродвушку». За 3,4 года, указанных выше, пара тюменцев сможет накопить примерно 4,9 миллионов рублей при ежемесячных тратах, не превышающих прожиточный минимум. И этого едва хватит на квартиру в пределах 30 квадратных метров.
«Для двух людей она, конечно, будет маловата. И это подсчеты без учета роста цен. Не стоит забывать об инфляции, а потому и такие расчеты можно назвать сказочными. Есть вероятность того, что накопления не будут успевать за ростом цен. Именно поэтому важен такой инструмент, как ипотека», — говорит Пронин.
Добавим, что по дынным опроса «Нашего города» 16% тюменцев планируют завести ребенка и оформить ипотеку по льготной программе. 2% сообщили, что готовы купить квартиру и под 30%, так как мечтают о своей недвижимости. 55% ответили, что с нынешними ценами и под 1% купить квартиру будет проблематично. А 27% респондентов сказали, что уже купили квартиру и платят ипотеку, параллельно находясь в поисках новых способов экономии.