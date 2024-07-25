Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность

Средняя зарплата в Тюмени — примерно 70 тысяч рублей (хоте медианная — 40 тысяч рублей). Если в семье работают 2 взрослых, то они получают 140 тысяч рублей и из этого мы вычтем прожиточный минимум на необходимые ежемесячные траты, а это 15 453 рубля. Получится 124 547 рублей. При откладывании этой суммы, в год можно накопить 1 494 564 рубля, чего, кстати, хватит на первоначальный взнос по ипотеке на «однушку» или «евродвушку». За 3,4 года, указанных выше, пара тюменцев сможет накопить примерно 4,9 миллионов рублей при ежемесячных тратах, не превышающих прожиточный минимум. И этого едва хватит на квартиру в пределах 30 квадратных метров.