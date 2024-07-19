«Вторичка» в самых дорогих районах Тюмени резко подешевела

Самые дорогие «вторички» продаются в Центральном округе — в среднем 7.4 миллиона рублей. За период с июня по середину июля они подешевели на 3%. В Восточном округе средний ценник упал на 1,3% и составил 6.34 миллиона, в Калининском стоимость квартир снизилась до 5.8 миллиона — на 2,1%, а в Ленинском цена упала до 5.3 миллиона — на 2%.