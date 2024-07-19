«Вторичка» в самых дорогих районах Тюмени резко подешевела

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В самых дорогих округах Тюмени за месяц снизилась стоимость вторичных квартир. Об этом рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин РБК Тюмень.
Самые дорогие «вторички» продаются в Центральном округе — в среднем 7.4 миллиона рублей. За период с июня по середину июля они подешевели на 3%. В Восточном округе средний ценник упал на 1,3% и составил 6.34 миллиона, в Калининском стоимость квартир снизилась до 5.8 миллиона — на 2,1%, а в Ленинском цена упала до 5.3 миллиона — на 2%.
Среди бюджетных вариантов самыми доступными остаются квартиры в пригороде — Новотарманске, Горьковке и Боровском. Там однокомнатная квартира обойдется в среднем в 2.5 миллиона рублей, а двухкомнатная будет стоить до 3 миллионов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подешевели однокомнатные квартиры. За месяц средняя цена квадратного метра снизилась до 137 955 рублей.