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«Вторичка» в самых дорогих районах Тюмени резко подешевела

«Вторичка» в самых дорогих районах Тюмени резко подешевела

19 июля 2024, 03:13
Фото: 1MI
Самые дорогие квартиры продают в Центральном округе. Там цена недвижимости снизилась на 3%.

В самых дорогих округах Тюмени за месяц снизилась стоимость вторичных квартир. Об этом рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин РБК Тюмень.

Самые дорогие «вторички» продаются в Центральном округе — в среднем 7.4 миллиона рублей. За период с июня по середину июля они подешевели на 3%. В Восточном округе средний ценник упал на 1,3% и составил 6.34 миллиона, в Калининском стоимость квартир снизилась до 5.8 миллиона — на 2,1%, а в Ленинском цена упала до 5.3 миллиона — на 2%.

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Среди бюджетных вариантов самыми доступными остаются квартиры в пригороде — Новотарманске, Горьковке и Боровском. Там однокомнатная квартира обойдется в среднем в 2.5 миллиона рублей, а двухкомнатная будет стоить до 3 миллионов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени подешевели однокомнатные квартиры. За месяц средняя цена квадратного метра снизилась до 137 955 рублей.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Вторичный рынок
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