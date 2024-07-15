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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Рынок недвижимости в Тюмени стремительно обрушается

«Даже в Африке лучше»: рынок недвижимости в Тюмени стремительно падает

15 июля 2024, 04:48
Фото: 1MI

Рынок недвижимости в Тюмени стремительно обрушается

Глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отмечает, что ситуация на рынке недвижимости Тюмени сегодня находится на грани кризиса. После отмены действия ипотечной программы с господдержкой количество консультаций в офисах тюменских риелторов существенно сократилось.

По словам Ильдара Хусаинова, такое падение активности покупателей было зарегистрировано лишь в апреле и марте 2022 года.

«Первые две недели июля прошли очень плохо. Эта неделя станет очень важной с точки зрения понимания, как глубоко будет падать рынок недвижимости с точки зрения активности покупателей. Две недели — это уже серьезный индикатор, но если третья такой же будет, то это точно тенденция», — сообщил Хусаинов.

Руководитель компании «Этажи» отметил, что ждать чего-либо хорошего при ставке по ипотеке 20%, не стоит.

«Никогда не думал, что при своей жизни уже столкнусь с таким. Посмотрел учетные ставки в Африке, так там все очень хорошо! В среднем в районе 5-7%», — отметил Хусаинов.
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Ранее «Наш Город» писал, что в России с 1 июля была отменена ипотечная программа «Господдержка», позволяющая приобретать квартиры в новостройках под 8%. На данный момент действуют лишь две льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов. Всем, кто не попадает под критерии этих программ рассчитывать на ипотечные ставки ниже 18% не стоит.

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