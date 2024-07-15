«Даже в Африке лучше»: рынок недвижимости в Тюмени стремительно падает

Ранее «Наш Город» писал, что в России с 1 июля была отменена ипотечная программа «Господдержка», позволяющая приобретать квартиры в новостройках под 8%. На данный момент действуют лишь две льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов. Всем, кто не попадает под критерии этих программ рассчитывать на ипотечные ставки ниже 18% не стоит.