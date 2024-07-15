«Даже в Африке лучше»: рынок недвижимости в Тюмени стремительно падает

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
По словам Ильдара Хусаинова, такое падение активности покупателей было зарегистрировано лишь в апреле и марте 2022 года.
«Первые две недели июля прошли очень плохо. Эта неделя станет очень важной с точки зрения понимания, как глубоко будет падать рынок недвижимости с точки зрения активности покупателей. Две недели — это уже серьезный индикатор, но если третья такой же будет, то это точно тенденция», — сообщил Хусаинов.
Руководитель компании «Этажи» отметил, что ждать чего-либо хорошего при ставке по ипотеке 20%, не стоит.
«Никогда не думал, что при своей жизни уже столкнусь с таким. Посмотрел учетные ставки в Африке, так там все очень хорошо! В среднем в районе 5-7%», — отметил Хусаинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в России с 1 июля была отменена ипотечная программа «Господдержка», позволяющая приобретать квартиры в новостройках под 8%. На данный момент действуют лишь две льготные программы — для семей с детьми и IT-специалистов. Всем, кто не попадает под критерии этих программ рассчитывать на ипотечные ставки ниже 18% не стоит.