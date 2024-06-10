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Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Стало известно, сколько стоят самые дорогие вторичные квартиры в Тюмени

Ипотека не поможет: стало известно, где в Тюмени продаются самые дорогие «вторички»

10 июня 2024, 06:57
Фото: 1MI

Стало известно, сколько стоят самые дорогие вторичные квартиры в Тюмени

Позволить себе такие квартиры может далеко не каждый тюменец. Однако отличаются они от рядовой недвижимости не только ценой.

Самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья Тюмени продаются на Первомайской, Советской и 50 лет Октября. Такой вывод можно сделать глядя на объявления, опубликованные на «Авито».

Первое место по стоимости занимает трехкомнатная квартира на Первомайской. Ее площадь — 144 квадратных метра, а заплатить за нее нужно 57 миллионов рублей.

«Эксклюзивная квартира с роскошным дизайнерским ремонтом. Это не просто квартира, а предмет роскоши. В квартире установлена система „умный дом“, которая включает в себя управление освещением, отоплением, жалюзи, шторами, системой безопасности и мультимедиа — возможность слушать любимую музыку в каждой комнате», — указал в описании продавец.

В квартире есть несколько спален, гардеробная, кабинет и сауна. По словам продавца, вся мебель закупалась в Италии.

Фото: Авито

На втором месте — трехкомнатная квартира на 50 лет Октября за 45 миллионов рублей. Ее площадь — 98 квадратных метров, в стоимость также включены два места на подземной парковке.

«Стильный интерьер, созданный по дизайн-проекту из дорогих и качественных материалов. Продуманная планировка и строительные решения обеспечат комфорт и удобство высочайшего уровня. Квартира для людей с изысканным вкусом», — указано в описании.

Рядом с домом расположены детские сады, учебные заведения, поликлиники, торговые центры, рестораны и салоны красоты.

Фото: Авито

Тройку лидеров замыкает «трешка» площадью 126 квадратных метров на Советской. За нее просят 35 миллионов рублей.

«Все сделано для комфортного проживания: теплый пол в прихожей и санузле, кондиционеры в каждой комнате, многоуровневое освещение, спальня родителей и детская в разных частях квартиры, кухня-гостиная в центре квартиры, бытовая техника спрятана от посторонних глаз, отделка выполнена в спокойных тонах, санузел с окном», — указано в описании.

Продавец отметил, что высота потолков — три метра. Вся мебель входит в стоимость, но домашний кинотеатр и некоторую немецкую мебель он оставит по договоренности.

Фото: Авито

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени резко подорожали дома из бруса. Цены на них подскочили на 1.5 миллиона рублей.

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