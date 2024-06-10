Ипотека не поможет: стало известно, где в Тюмени продаются самые дорогие «вторички»

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Самые дорогие квартиры на вторичном рынке жилья Тюмени продаются на Первомайской, Советской и 50 лет Октября. Такой вывод можно сделать глядя на объявления, опубликованные на «Авито».
Первое место по стоимости занимает трехкомнатная квартира на Первомайской. Ее площадь — 144 квадратных метра, а заплатить за нее нужно 57 миллионов рублей.
«Эксклюзивная квартира с роскошным дизайнерским ремонтом. Это не просто квартира, а предмет роскоши. В квартире установлена система „умный дом“, которая включает в себя управление освещением, отоплением, жалюзи, шторами, системой безопасности и мультимедиа — возможность слушать любимую музыку в каждой комнате», — указал в описании продавец.
В квартире есть несколько спален, гардеробная, кабинет и сауна. По словам продавца, вся мебель закупалась в Италии.
На втором месте — трехкомнатная квартира на 50 лет Октября за 45 миллионов рублей. Ее площадь — 98 квадратных метров, в стоимость также включены два места на подземной парковке.
«Стильный интерьер, созданный по дизайн-проекту из дорогих и качественных материалов. Продуманная планировка и строительные решения обеспечат комфорт и удобство высочайшего уровня. Квартира для людей с изысканным вкусом», — указано в описании.
Рядом с домом расположены детские сады, учебные заведения, поликлиники, торговые центры, рестораны и салоны красоты.
Тройку лидеров замыкает «трешка» площадью 126 квадратных метров на Советской. За нее просят 35 миллионов рублей.
«Все сделано для комфортного проживания: теплый пол в прихожей и санузле, кондиционеры в каждой комнате, многоуровневое освещение, спальня родителей и детская в разных частях квартиры, кухня-гостиная в центре квартиры, бытовая техника спрятана от посторонних глаз, отделка выполнена в спокойных тонах, санузел с окном», — указано в описании.
Продавец отметил, что высота потолков — три метра. Вся мебель входит в стоимость, но домашний кинотеатр и некоторую немецкую мебель он оставит по договоренности.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени резко подорожали дома из бруса. Цены на них подскочили на 1.5 миллиона рублей.