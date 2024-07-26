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Новый пешеходный маршрут с велодорожками появится в центре Тюмени

Новый пешеходный маршрут с велодорожками появится в центре Тюмени

26 июля 2024, 06:40
Фото: 1MI
После завершения капремонта на Ленина планируется создание пешеходной сети. Проект будет реализован в течение нескольких лет.

В центре Тюмени появится пешеходный маршрут с велодорожками. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в прямом эфире на радио.

«Еще одним из проектов, который мы себе ставим в задачу, это разработка и объединение пешеходно-рекреационных зон в центре города. После завершения капремонта на Ленина сформируется пешеходная сеть протяженностью почти 5,5 километра — от моста Влюбленных до улицы Мориса Тореза и с переходом на улицу Республики. На этой территории существуют исторически сложившиеся скверы и парки, которые мы в течение пяти лет планируем трансформировать, что позволит создать по-настоящему насыщенный пешеходно-рекреационный и велосипедный маршруты», — сказал Афанасьев.
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Ранее «Наш город» писал, что в новых скверах Тюмени установят камеры видеонаблюдения. В их числе сквер Згерского, парк Лагунова и другие общественные пространства.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Максим Афанасьев#Парк#Пешеходная дорожка
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