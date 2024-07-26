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37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области за полгода

37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области за полгода

26 июля 2024, 05:36
Фото: 1MI
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Они занимают 60% от общего количества подделок.

За первое полугодие 2024 года в Тюменской области изъяли из оборота 37 фальшивых купюр на 128 тысяч рублей. Это на 25% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Банка России.

Чаще всего фальшивомонетчики подделывали купюры номиналом 5 000 рублей — 23 штуки, что составляет 60% от общего количества подделок. На втором месте банкноты номиналом 1 000 рублей — 20 штук или 27%.

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Чтобы обезопасить себя от получения фальшивки, тюменцам рекомендуют проверять не менее трех защитных признаков — водяные знаки, микроперфорация, защитная нить или повышенный рельеф некоторых элементов. Подозрительную купюру можно сдать на экспертизу в банк.

Ранее «Наш город» рассказывал о новых схемах мошенничества. Они позволяют аферистам украсть все деньги одной ссылкой.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Банк#Новости тюмени#Купюры#Подделки#Фальшивые банкноты#Банк России
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