37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области за полгода

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
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Updated Сегодня, 05:38
За первое полугодие 2024 года в Тюменской области изъяли из оборота 37 фальшивых купюр на 128 тысяч рублей. Это на 25% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Банка России.
Чаще всего фальшивомонетчики подделывали купюры номиналом 5 000 рублей — 23 штуки, что составляет 60% от общего количества подделок. На втором месте банкноты номиналом 1 000 рублей — 20 штук или 27%.
Чтобы обезопасить себя от получения фальшивки, тюменцам рекомендуют проверять не менее трех защитных признаков — водяные знаки, микроперфорация, защитная нить или повышенный рельеф некоторых элементов. Подозрительную купюру можно сдать на экспертизу в банк.
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