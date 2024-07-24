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Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели

Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели

24 июля 2024, 03:19
Фото: 1MI
Родители переживают, что частая смена воспитателей негативно сказывается на детях. Малыши не успевают привыкать к новым людям.

Тюменцы жалуются на частую смену воспитателей в детских садах. Родители переживают, что их дети не успевают адаптироваться к новым людям, а это негативно сказывается на малышах.

«Мы ходим в детский сад № 125 всего год. За это время в нашей группе работали уже десяток воспитателей. Постоянный воспитатель был только один. Вторая воспитательница, проработав полгода, уволилась. Замену ей так и не нашли. Сейчас, в летнее время, группы сборные, воспитатели разные, но уже двое за последний месяц написали заявление на увольнение. Дети маленькие, они очень быстро привыкают к воспитателям, и некоторые очень тяжело воспринимают постоянную текучку», — пожаловалась местная жительница 72.ru.
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На эту же проблему пожаловались родители, чьи дети посещают детский сад №146. По их словам, в одной из групп с ноября 2021 года сменились четыре воспитателя.

По данным на июль 2024 года, воспитатели в Тюменской области зарабатывают в среднем 57.6 тысячи рублей. Это на 4-7 тысяч больше, чем у их коллег в других регионах.

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Ранее «Наш город» писал, что в тюменских школах не хватает учителей. Преподаватели массово увольняются, но в департаменте образования и науки заявляют, что дефицита кадров нет.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Воспитатели#Дефицит#Детские сады#Детсады
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