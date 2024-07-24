Из детских садов Тюмени массово увольняются воспитатели

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Тюменцы жалуются на частую смену воспитателей в детских садах. Родители переживают, что их дети не успевают адаптироваться к новым людям, а это негативно сказывается на малышах.
«Мы ходим в детский сад № 125 всего год. За это время в нашей группе работали уже десяток воспитателей. Постоянный воспитатель был только один. Вторая воспитательница, проработав полгода, уволилась. Замену ей так и не нашли. Сейчас, в летнее время, группы сборные, воспитатели разные, но уже двое за последний месяц написали заявление на увольнение. Дети маленькие, они очень быстро привыкают к воспитателям, и некоторые очень тяжело воспринимают постоянную текучку», — пожаловалась местная жительница 72.ru.
На эту же проблему пожаловались родители, чьи дети посещают детский сад №146. По их словам, в одной из групп с ноября 2021 года сменились четыре воспитателя.
По данным на июль 2024 года, воспитатели в Тюменской области зарабатывают в среднем 57.6 тысячи рублей. Это на 4-7 тысяч больше, чем у их коллег в других регионах.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменских школах не хватает учителей. Преподаватели массово увольняются, но в департаменте образования и науки заявляют, что дефицита кадров нет.