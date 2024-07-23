Удары шокером и бензопила над головой! Как проходят хоррор-квесты в Тюмени?

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Махачкале на хоррор-квест в «Дом ужасов» пришла девушка с подругой и мужем. Сотрудник заведения допустил серьезную неосторожность — он поджег специальную перчатку и бросил ее ровно в ту сторону, где находились бензопилы с керосином. В ходе «игры» одна девушка сгорела заживо, другую не удалось спасти в больнице. Одна из жертв на момент пожара была прикована наручниками и не могла спастись самостоятельно.
После известия об этой трагедии многие тюменцы выступили за запрет подобных мероприятий. По данным опроса «Нашего города», участие в котором приняли более тысяч человек, 47% респондентов желают запретить хоррор-квесты. 41% опрошенных заявили, что квесты — это нормально, если вас там не бьют шокером и не применяют огонь. 12% уверены в том, что произошедшая трагедия — следствие неосторожности сотрудника, а не проблема квестов в целом, а потому к таким мероприятиям люди относятся положительно.
К числу последней групп относится и корреспондент «Нашего города», прошедших значительную часть хоррор-квестов, работающих в городе. Как это организовано и какие «пугалки» используют в Тюмени далее в рассказе от первого лица.
В Тюмени достаточно много разных квест-румов и часто программы обновляется. Жанр хоррор-квестов особый и он является одним из самых популярных среди взрослой аудитории, во всяком случае так говорят организаторы. Страшные квесты первично делятся на две категории. К первой относятся программы без актеров — пугать вас могут куклами, звуками и механизмами, но трогать участников никто не будет. Если погрузиться в атмосферу и сценарий, то и такой вариант может стать причиной обилия ярких эмоций и криков.
Но, конечно, страшнее и экстремальные квесты-перфомансы, в которых участвуют актеры. Иногда гостей сразу погружают в историю и даже администратор отыгрывает сценарную роль. А иногда встречает вполне обычный человек, позволяющий немного поболтать перед квестом. Но в обоих случаях, перед входом в основное помещение, вам нужно будет подписать необходимые документы (о них чуть позже) и выбрать сложность. Есть квесты, где не предлагают выбрать сложность и обычно это значит, что шокеры и прочие экстремальные вещи квестом не предусмотрены.
Но, если вы можете выбрать «экстремальность» или «жесткость квеста», то от вашего решения зависит, будет ли запрещено актерам к вам прикасаться вовсе или вы разрешите им лишь легкие касания. Но самый экстремальный вариант позволяет актерам бить вас шокером (на небольшой мощности), хватать вас за руки и ноги (не агрессивно), носить на руках, и так далее, но в пределах разумного. Мы с друзьями в последнее время шли ва-банк и брали самый экстремальный вариант. Но к этому мы пришли только после того, как набрались опыта в парочке облегченных вариантов.
У меня сохранилась запись с одного из самых жутких квестов, где можно увидеть, что примерно будут делать актеры при выборе «экстремального варианта».
На показанном выше квесте актеры использовали шокеры, но потому что мы им разрешили. Также только «экстремальный вариант» предусматривал использование бензопилы. Ее появление — это настоящий ужас. В нос сразу бьет запах бензина, а разум глушит шум мотора. Это и правда очень страшно, но за этим на такие квесты и приходят.
Как рассказывают организаторы, бензопила заправлена, но на ней нет цепи. В темноте этого не видно, а потому это играет на руку безопасности и погружению в квест.
На этом квесте с клоунами людей не привязывали, однако есть сюжеты, в которых это предусмотрено. Использовать для этих целей организаторы могут наручники, хомуты, ленты или смирительную рубашку. Чаще всего освободить вас должны другие участники. Зачем это нужно? Если вы привязаны, то напугать вас куда проще, а члены вашей команды будут видеть этот ужас на вашем лице и тоже впадут в легкую панику, стараясь побыстрее вас спасти. К тому же это помогает быстрее погрузиться в сюжет.
Будучи неоднократно привязанной в рамках квеста могу сказать, что часто организаторы не фиксируют вас предельно крепко. В 90% случаев можно выбраться самостоятельно, если нарушить условия квеста и применить немного силы. А потому и оставшимся 10% все же стоит делать так, чтобы в случае чего человек все же мог выбраться сам.
Также часто используются электрошокеры. Бывало, что первые удары казались слишком сильными, но было достаточно сказать об этом вслух, чтобы актеры уменьшили мощность. В целом даже вспышки и щелкающего звука шокера хватает для того, чтобы испугаться, а потому можно отказаться от прямого применения этого средства. Но если хотите, чтобы ощущения были острее и у вас нет противопоказаний, то попробовать получить несколько ударов все же стоит.
Отмечу, что огонь ни в одном из квестов не применялся. Может быть я на таких квестах не была, а может их, действительно, нет в городе. Но оно и к лучшему. Этот тот вариант, от которого точно можно отказаться, ведь огонь крайне сложно контролировать и есть масса других вариантов напугать людей.
В целом заметно, что организаторы квестов в Тюмени балансируют над максимальным погружением участников в игру и организацией безопасности. В каждом квесте организатор говорит о том, что команде или отдельному человеку достаточно поднять руку и тогда феерию ужаса остановят. Бывали случаи, когда людей пугали так сильно, что они искренне желали прекратить мероприятие и хорошо, что квесты гарантируют такую возможность и реализуют ее очень быстро.
Выше я указывала, что перед началом квеста вы подписываете документ.Обычно это согласие, в котором прописано, что вы обязуетесь не бить актеров и не громить комнаты. Но также в нем прописано — «ваше согласие с правилами игры является автоматическим уведомлением организаторов в отказе от всех претензий, связанных с возможным физическим, психическим и моральным вредом» и еще «соглашаясь на игру, вы принимаете на себя полную ответственность за любые ваши действия и любые последствия связанные с вашим здоровьем, самочувствием, одеждой и имуществом».
Может показаться, что документ снимает ответственность с организаторов за состояние участников в целом, однако цель у документа иная. С учетом того, что люди могут, испугавшись, подскочить или упасть и получить синяк, организатор защищает себя от иска на этой почве. Также вы можете порвать одежду и организатор не хочет это компенсировать. Как объяснил адвокат Павел Руснаков, этот документ не снимает ответственность с организатора на случай ЧС.
«Указанные риски для здоровья подразумевают эмоции и самочувствие. Например, стресс тоже можно воспринять, как вред здоровью. Но в случае ЧС организатор обязан обеспечить полную безопасность, он несет за это ответственность в любом случае», — говорит адвокат.
А потому с синяками и дыркой на штанах вы вполне можете уйти, а потому вас могут заранее попросить надеть что-то свободное и то, что не жалко. Также вам даже могут дать наколенники, чтобы вы не набили синяков, но и они могут сползти. Обычно после хоррор-перфоманса на теле обнаруживается пара синяков, но они стоят полученных эмоций.
Можно сказать, что потенциальная опасность на хоррор-квестах все же есть, но это касается синяков и ссадин. При грамотной организации процесс должен быть безопасным для жизни участников, а потому запрещать все квесты в России оснований нет. Однако, действительно, стоит ввести более четкие условия организации таких мероприятий и, например, гарантировать привязанному участнику возможность выбраться самостоятельно или запретить использование огня.