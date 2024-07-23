Удары шокером и бензопила над головой! Как проходят хоррор-квесты в Тюмени?

Но, если вы можете выбрать «экстремальность» или «жесткость квеста», то от вашего решения зависит, будет ли запрещено актерам к вам прикасаться вовсе или вы разрешите им лишь легкие касания. Но самый экстремальный вариант позволяет актерам бить вас шокером (на небольшой мощности), хватать вас за руки и ноги (не агрессивно), носить на руках, и так далее, но в пределах разумного. Мы с друзьями в последнее время шли ва-банк и брали самый экстремальный вариант. Но к этому мы пришли только после того, как набрались опыта в парочке облегченных вариантов.