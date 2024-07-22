Из школ массово увольняются учителя. Об этом сообщают тюменцы

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По словам тюменцев, учителя уволились из школ, а замену им не нашли. Между тем, данную информацию в департаменте образования и науки Тюменской области опровергают. В ведомстве отмечают, что данных о массовом увольнении педагогов из школ в департамент не поступало.
«По данным ежегодного мониторинга, наблюдается положительная динамика прироста педагогических кадров. Основными причинами возникновения вакансий в школах являются: уход сотрудников в декретный отпуск, выход сотрудников на пенсию, увеличение численности обучающихся», — пояснила 72.RU директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.
По ее словам, в настоящее в Тюмени имеется потребность в 198 учителях. Ожидается, что в новом учебном году штат сотрудников школ Тюменской области пополнят около 500 молодых педагогов.
Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата, учителя общеобразовательных учреждений в Тюменской области в среднем ежемесячно зарабатывают 62 тысячи рублей. Это на 4 тысячи рублей превышает размер среднего заработка педагогов в целом по России.