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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В тюменских школах не хватает около 200 учителей

Из школ массово увольняются учителя. Об этом сообщают тюменцы

22 июля 2024, 07:53
Фото: 1MI

В тюменских школах не хватает около 200 учителей

Чуть более месяца осталось до начала учебного года. Однако тюменские родители данному факту радуются не сильно — в некоторых школах, где учатся их дети, катастрофически не хватает педагогов-предметников.
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Дети

По словам тюменцев, учителя уволились из школ, а замену им не нашли. Между тем, данную информацию в департаменте образования и науки Тюменской области опровергают. В ведомстве отмечают, что данных о массовом увольнении педагогов из школ в департамент не поступало.

«По данным ежегодного мониторинга, наблюдается положительная динамика прироста педагогических кадров. Основными причинами возникновения вакансий в школах являются: уход сотрудников в декретный отпуск, выход сотрудников на пенсию, увеличение численности обучающихся», — пояснила 72.RU директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.

По ее словам, в настоящее в Тюмени имеется потребность в 198 учителях. Ожидается, что в новом учебном году штат сотрудников школ Тюменской области пополнят около 500 молодых педагогов.

Ранее «Наш Город» писал, что по данным Росстата, учителя общеобразовательных учреждений в Тюменской области в среднем ежемесячно зарабатывают 62 тысячи рублей. Это на 4 тысячи рублей превышает размер среднего заработка педагогов в целом по России.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Учителя#Школы#Новости тюмени
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